Karina Cascella, stop ospitate da Barbara d’Urso: parla l’opinionista

Karina Cascella, stop ospitate nei programmi di Barbara d’Urso: parla la vulcanica opinionista

Dopo la quarantena, la tv sta cercando di ritornare alla normalità. La fine del lockdown è coincisa anche con l’ultimo scampolo di stagione di molte trasmissioni del piccolo schermo. Barbara d’Urso ha concluso il cammino 2019-2020 di Pomeriggio 5 pochi giorni fa, ma continua ad andare in onda con ‘Live’, il talk fiume della domenica sera di Canale 5. E in molti hanno notato che Karina Cascella, una delle opinioniste più vulcaniche dei salotti d’ursiani, non è più stata presente. Nelle scorse ore, via social, è stata la diretta interessata a spiegare il motivo dello stop delle sue ospitate. Trattasi di una decisione personale e non imputabile alle redazioni degli show che l’hanno vista protagonista di battaglie verbali memorabili negli ultimi anni.

Karina si è presa una pausa dalla tv per salvaguardare la famiglia

Su Instagram Karina ha risposto ai fan in merito alla sua assenza recente nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. Con la conduttrice napoletana e gli addetti ai lavori dei suoi talk non c’è alcuna frizione. La Cascella ha spiegato che ha preferito, quando è scoppiata la pandemia, avvisare le redazioni, dicendo loro che, alla luce dell’emergenza sanitaria, ha scelto di non dare disponibilità per eventuali ospitate. “Gli ho detto che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia”, ha scritto l’opinionista. Dunque si tratta di una decisione ‘temporanea’ e relativa soltanto al finale di stagione degli show d’ursiani. Infatti Karina ha poi specificato che per il futuro, laddove Barbara e il suo gruppo di lavoro la sceglieranno, risponderà presente.

Barbara d’Urso e il futuro in Mediaset

La presentatrice è stata parecchio chiacchierata in questo periodo. Particolarmente curioso il caso che si è creato attorno alla prossima conduzione del Grande Fratello Nip. Spifferi della cronaca televisiva hanno sussurrato che il reality potrebbe passare nelle mani di Alfonso Signorini (già a capo della versione Vip). Dopo l’uscita dell’indiscrezione la d’Urso, tramite un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha voluto sottolineare che nella prossima stagione tornerà al timone di Domenica Live, Pomeriggio 5, Live e il GF Nip. Insomma, giù le mani dal ‘suo’ relaity.