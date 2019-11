Serena Enardu, Alessandro a ruota libera: tutta la verità sul rapporto

Temptation Island Vip, Serena Enardu e Alessandro Graziani: lui finalmente si svela

Sono ancora tante le domande che si pongono i telespettatori di Temptation Island Vip, in particolare su Serena Enardu e Alessandro Graziani. In particolare, il pubblico vorrebbe sapere se l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della sua storia con Pago, abbia scelto di iniziare una relazione con l’ex tentatore. Da parte di entrambi, fino ad ora, non sono mai arrivate delle risposte ferme e concrete. Di certo abbiamo compreso che stanno continuando a sentirsi, ma pare non si siano ancora visti. A rivelare oggi quanto sta accadendo tra loro dopo il reality è lo stesso Alessandro, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Gli viene appunto chiesto qual è il suo legame con Serena oggi e lui ammette di non poter definire ancora il loro rapporto. Il ragazzo confessa di sentire la Enardu con frequenza, ma al momento non ci sarebbe nulla di definito. Il loro legame, a detta di Alessandro, avrebbe dimostrato di andare oltre il contesto che hanno vissuto. Non è stato, infatti, difficile notare la forte sintonia tra loro. Dopo il programma, Graziani ha preferito stare vicino a Serena, soprattutto di fronte alle accuse e alle critiche sui social contro di lei. Ma pare che non sia ancora arrivato il momento giusto per iniziare insieme una nuova vita.

Serena e Alessandro dopo Temptation Island Vip: “È giusto rispettare i suoi tempi”

Non c’è un rapporto definito tra Serena e Alessandro. Lui stesso, qualche giorno fa, aveva fatto intendere proprio questo. Ora a cuore aperto parla anche dell’ultimo confronto pubblico avvenuto tra la Enardu e Pago a Uomini e Donne. “Non ero pronto fino in fondo per entrare. Non volevo mettere ulteriormente in difficoltà Pago né essere un peso per Serena”, ammette oggi Graziani. Per l’ex tentatore la differenza d’età è solo un numero e crede che Serena abbia visto in lui una persona matura. Ma in questo momento cosa sente per la Enardu? “Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”, confessa Alessandro. Inoltre, non è d’aiuto la distanza geografica che c’è tra loro, in quanto lui vive a Sabaudia e lei a Cagliari.

Temptation Island Vip, Alessandro Graziani pronto a vivere una relazione con Serena Enardu

“Ma se prima di Serena per me era sempre stata un limite alla nascita di una relazione, oggi le dico che lascio che le cose facciano il loro corso senza pormi freni”, ammette Alessandro nella sua intervista. Dunque, sembra proprio che l’ex tentatore sia davvero pronto a iniziare una storia con la Enardu. Quest’ultima, però, pare voglia ancora prendersi qualche tempo prima di fare un passo così importante dopo la fine della sua lunga relazione con Pago.