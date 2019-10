Uomini e Donne oggi, confronto tra Serena e Pago: emozioni in studio

Uomini e Donne oggi, confronto di Serena Enardu e Pago: forti emozioni in studio

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Protagonisti sono Serena Enardu e Pago, che hanno un importante confronto dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip. Questa è una di quelle coppie che, in questa edizione, non hanno avuto un lieto fine, anzi. Attraverso il percorso di 21 giorni e il falò di confronto, Serena e Pago hanno scelto di prendere strade diverse. In studio oggi entra inizialmente Alessia Marcuzzi, seguita dalla Enardu. Quest’ultima appare abbastanza dimagrita. Non solo, dimostra di essere particolarmente agitata e dispiaciuta. Serena inizia il suo discorso spiegando quali sono i motivi che l’hanno poi portata a prendere l’amara decisione di chiudere la sua relazione. Ammette di essersi messa a nuda durante questa esperienza e di essere stata completamente sé stessa, anche sbagliando. Come già ha spiegato più volte, la Enardu racconta di essersi resa conto di non essere mai riuscita a dire la verità a Pago. Maria chiede, a questo punto, a Serena se si sono più rivisti con il cantante.

Serena confessa di aver incontrato nuovamente l’ormai ex fidanzato ed entrambi si sarebbero detti tutto ciò che prima non erano mai riusciti a dirsi, piangendo anche insieme. In studio, la Enardu viene raggiunta da Pago, il quale ammette che rivedere tutto il loro percorso in filmato è stato brutto. Nonostante ciò, rivela che oggi sta meglio ed è più tranquillo. Se avesse saputo prima quanto realmente pensava Serena, non sarebbe mai entrato a Temptation Island Vip. Infatti, lui spiega di aver preso parte al reality per risolvere i loro problemi. Maria, Alessia, Gianni e Tina cercano di spiegare i motivi per cui Serena ha tenuto un determinato comportamento e Pago non nasconde il suo nervosismo. Il cantante è sicuro che non ci siano giustificazioni per la Enardu.

Oggi Uomini e Donne, il pubblico in piedi per Serena e Pago

Tanti applausi per Pago in studio, che continua a essere sostenuto e appoggiato dal pubblico. Lui stesso dichiara di aver ricevuto davvero tantissimi messaggi da parte dei telespettatori. Nonostante quanto accaduto, Pago ammette che vorrà sempre bene a Serena e a suo figlio Tommi. Non solo, le augura anche tutto il bene di questo mondo, perché lo merita. Tante emozioni in studio, in particolare quando i due si abbracciano in lacrime. Il pubblico, insieme a Gianni e Jack, si alzano in piedi per applaudire questo momento.