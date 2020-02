Serena e Pago, confessionali scomodi e rischio rottura: “Fantasmi, rabbia, orgoglio”

Gf Vip 4, Serena Enardu e Pago sempre più distanti: confessionali scomodi in Casa

Come ben sapete, le cose tra Serena Enardu e Pago non stanno andando benissimo al Gf Vip 4 perché se è vero che i due sono tornati insieme non si può negare che liti, discussioni e scontri siano all’ordine del giorno. L’ultima volta ad esempio Serena voleva stare da sola e sperava che in quel momento di sconforto Pago la consolasse; lui invece dopo averle chiesto cosa stesse succedendo ha frainteso la risposta della compagna ed è andato via facendola innervosire. “Io – queste le parole del cantautore – pensavo volesse stare da sola, e questo mi dispiaceva molto. Secondo me noi due dobbiamo assolutamente confrontarci in tutto. Se lei sta male io vorrei poter fare sempre qualcosa per lei, adesso più di prima! Ho ancora in me dei fantasmi, quella rabbia, quell’orgoglio perché sono stati mandati in fumo sette anni sei mesi fa”.

Serena e Pago, le accuse di Serena al compagno: “Tu vuoi lo scettro, la corona e il mantello!”

Da parte sua Serena è convinta che Pago cerchi di giustificare le sue mancanze con il fatto che a Temptation Island Vip è stato scaricato: per l’ex tronista di Uomini e Donne invece queste mancanze non dipendono dall’esperienza nel reality defilippiano perché “Lui è sempre stato così. Ora – ha precisato in un confessionale mandato in onda proprio oggi – non è che tutte le cose che succedono puoi dire ‘Quella cosa [i problemi avuti a Temptation Island, ndr] mi ha reso insicuro!’. Posso capire una reazione di gelosia ma questa situazione non c’entra proprio niente. Non c’entra nulla!”. Serena è anche sicura del fatto che Pago voglia passare per supereroe, visto che ha accettato di ritornare con lei nonostante tutto: “Tu – gli ha detto a un certo punto – vuoi lo scettro, la corona e il mantello!”.

Grande Fratello Vip 4, la Casa è davvero un rimedio per Serena e Pago?

Il comportamento di Serena sta diventando nuovamente incomprensibile: ha fatto tanto per riabbracciare Pago e convincerlo a tornare con lei ma adesso che ci è riuscita sembra cercare pretesti per litigare. Magari la Enardu non è soddisfatta del comportamento del suo compagno, e questo è legittimo, ma invece di arrabbiarsi continuamente e pretendere forse l’impossibile dovrebbe capire che, pur non essendo un eroe, Pago ha comunque superato una montagna quasi insormontabile solo per lei. L’impressione insomma è che questa Casa possa mandare definitivamente in frantumi il loro rapporto invece di rafforzarlo!