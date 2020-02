Serena e Pago, nervi tesi: lui la mette alle strette, lei in lacrime in bagno

Serena Enardu e Pago, sale la tensione: la lite al GF Vip, Pacifico mette alle strette l’ex tronista che finisce in bagno a piangere. Ferri corti, il motivo

Pago e Serena, ma quale peace&love. La coppia, che da poco si è riunita sotto le attentissime telecamere del Grande Fratello Vip, sono stati protagonisti di una lite verbale. La Enardu, evidentemente scossa, si è rifugiata in bagno tra le lacrime. A far scoppiate il diverbio una situazione apparentemente innocua: agli inquilini della Casa si chiede di scegliere il preferito. Pago e Serena lasciano il resto della comitiva e si appartano. Che succede? Lo si capisce in fretta: i toni si alzano in fretta ed emergono vecchie ruggini.

GF Vip, il cantante e l’ex tronista non si intendono

“Vedo le tue scenate, come quando hai visto le persone che ho votato e non ti sono piaciute”, attacca Serena. “Ne riparliamo fuori”, si affretta a replicare Pacifico per chiudere il discorso, ma la Enardu incalza: “No, non ne riparleremo, perché le cose che scelgo io, sono scelte mie e basta”. Il cantante controbatte: “Ti sbagli, non mi riferivo a questo”. “Perché non mi dici la verità?”, risponde nuovamente l’ex tronista che provoca la reazione spazientita del compagno: “Basta!”. La sarda alza ulteriormente il volume: “No, tu non puoi fare commenti ad alta voce poi pretendere che io non dica niente o aspetti il momento giusto per commentare. E poi se tu mi dici delle cose io non sono obbligata a farle. Ogni tanto hai la presunzione di farmi degli appunti su delle cose che tu faresti in maniera diversa”.

La Enardu in lacrime, Pago non molla la presa

“Sei venuta qui per stare con me”, tuona Pago, riferendosi al fatto che Serena, in un momento di down, si sia appartata sola soletta. “Tu vuoi capovolgere la cosa a tuo favore, perché invece di confortarmi ti sei alzato e te ne sei andato e comunque…”, punzecchia la Enardu che aggiunge: “Io ti ho sempre detto la verità, nel bene e nel male, io non sono subdola quindi quando ti dico che voglio stare sola è perché voglio stare sola. Tu non mi conosci, noi non ci conosciamo”. Il cantante non ci sta: “Io ti conosco bene, e so che hai dei momenti così”. Serena lo interrompe: “Io sono venuta qui per stare con te, per me è impossibile pensare che ancora non mi credi”. Pacifico controbatte energicamente: “Io ti credo ma per me è possibile tutto, tutto!”. Sul volto della sarda spuntano le lacrime: “Se pensi così allora non stare con me! Tu lavori molto sul passato”. Pago non molla: “Certo che lavoro sul passato, ricordati che quello che sto facendo io non è scontato”. La Enardu è al limite: “Se vuoi me ne vado, non è che devo pagare tutta la vita”. A questo punto, piangendo, si rifugia in bagno. E lunedì, nella Casa, dovrà vedersela con Miriana Trevisan.