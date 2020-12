Serena Bortone sgrida lo staff in diretta: gelo in studio su Rai1 (video)

In Rai non si può mai star tranquilli e anche oggi, durante il quieto primo pomeriggio in compagnia di Serena Bortone, con Oggi è un altro giorno, non è mancata qualche polemica. Al centro dello studio, la stellare Valeria Marini ha percorso insieme alla conduttrice i tratti salienti della sua carriera. Dal suo ruolo di valletta al Festival di Sanremo 1997 con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, ai film insieme ad Alberto Sordi, fino ad arrivare al rapporto con la mamma e la sorella.

A questo proposito, la giornalista le ha domandato chi sia la sua figura di riferimento in famiglia quando sente il bisogno di confidarsi. Proprio durante la risposta della Marini, però, in studio è stato avvertito un certo mormorio che non è piaciuto affatto alla padrona di casa. La Bortone ha quindi interrotto la showgirl e ha chiesto ai suoi collaboratori dietro le quinte di fare silenzio.

“Fate un po’ di silenzio! Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene ma non si chiacchiera in studio, dai” – ha commentato la giornalista con un sorriso sulle labbra. La Marini ha quindi continuato la sua risposta, ma ha prima voluto stemperare gli animi, aggiungendo diversi complimenti nei confronti della trasmissione di Rai 1 e della stessa Serena. “Tu hai la capacità di mettere molto a proprio agio. È come chiacchierare con un’amica” – ha commentato la showgirl.

Un atteggiamento, quello della Bortone, che non è passato inosservato. In molti sui social di sono accorti della piccola sfuriata della giornalista e il pensiero è andato inevitabilmente a un episodio accaduto lo scorso venerdì 11 dicembre. In quell’occasione la conduttrice stava intervistando Vittoria Schisano e tra le due sono subito scoppiate le scintille a causa di un video mandato in onda senza il benestare dell’attrice.

Sgridare in diretta: un atteggiamento molto usato in Rai

Ma in casa Rai questi episodi sembrano ormai essere abbastanza frequenti. Negli studi di Domenica In, due settimane fa, in occasione di un’intervista fatta all’amica Patty Pravo, Mara Venier si è lasciata andare a un notevole rimprovero nei confronti del suo staff. In quel caso, la padrona di casa aveva persino deciso di interrompere la chiacchierata con la cantante. Il Motivo? Un brusio ripetuto dietro le quinte dello show domenicale.

E come dimenticare i ripetuti richiami di Pierluigi Diaco rivolti ai suoi stessi autori e addetti ai lavori. Durante il suo programma estivo Io e Te, si sono fatti riprendere spesso perché troppo chiacchieroni. Un atteggiamento che viene fatto notare di frequente dai diretti conduttori e che porta il pubblico da casa a scegliere se apprezzare o meno queste evidenti prese di posizione, con eventuali rimproveri.