Mara Venier stoppa intervista a Patty Pravo: gelo in studio, staff sgridato

Mara Venier ha perso per un attimo le staffe durante l’ultima puntata di Domenica In, in onda il 6 dicembre 2020. A spazientire la conduttrice veneziana, il brusio che è venuto a crearsi tra parte dello staff della trasmissione nel dietro le quinte del talk. Un fatto che è andato di traverso non poco alla ‘Zia’ che nel bel mezzo dell’intervista con l’amica Patty Pravo ha bloccato tutto per alcuni attimi, prorompendo in un nervoso: “Scusate!”. Per ribadire il concetto la Venier ha ripetuto una seconda volta il rimbrotto, facendo calare il gelo in studio per alcuni secondi in cui è regnato il totale silenzio. Se l’obbiettivo era riportare la quiete in studio, la missione è stata raggiunta brillantemente.

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, intenta a raccontare delle sue particolari dote canore che le permettono di cantare in più lingue, ha risolto lo stallo con una battuta. “In che lingua stavano parlando?”, ha chiosato sorridendo la cantante. “Scusami davvero”, la risposta di un’irritata Mara che ha poi proseguito il discorso lasciato in sospeso. Il fatto è stato prontamente commentato sui social. In particolare su Twitter, dove diversi utenti hanno sottolineato il pugno di ferro adottato dalla presentatrice nei confronti dei ‘disturbatori’.

Domenica In, le ospitate di Boldi e Vittoria Schisano

Prima di ospitare Patty Pravo, Mara ha avuto il piacere di chiacchierare con Vittoria Schisano, fresca di esperienza a Ballando con le Stelle, e con Massimo Boldi, il quale ha rivelato a gran sorpresa di aver riallacciato la relazione con Irene Fornaciari, donna più giovane di lui di 34 anni. I due si erano lasciati lo scorso luglio. Boldi aveva commentato la vicenda, narrando che a scegliere di troncare il rapporto era stato lui stesso in quanto non riusciva a vivere appieno la love story, essendo ancora troppo ancorato al ricordo della moglie scomparsa.

Vittoria Schisano ha invece ricordato il suo percorso di vita oltre a rilasciare alcune dichiarazioni sul suo cammino a Ballando con le Stelle. Parole di stima e affetto nei confronti della conduttrice Milly Carlucci; meno miele invece per la giuria del programma di Rai Uno a cui ha riservato delle frecciatine.