Domenica In, parla Boldi: “Non sono più single”, il ritorno da Irene

Massimo Boldi e Irene Fornaciari sono tornati a fare coppia. I due si erano detti addio qualche mese fa, ma evidentemente la voglia di stare assieme è stata più forte di quella di rimanere distanti. L’annuncio del ritorno di fiamma è stato dato dallo stesso attore nello studio di Domenica In – durante la puntata in onda il 6 dicembre 2020 – dove è stato ospite di Mara Venier. Presente in trasmissione anche Christian De Sica, amico e sodale di ‘Cipollino’

“Momentaneamente siamo fidanzati nuovamente”, ha dichiarato Boldi quando la ‘Zia’ gli ha chiesto se con Irene ci fosse stato un ricongiungimento. “Sono io che sono troppo vecchio…“, ha aggiunto sorridendo Massimo a cui ha fatto eco una battuta di De Sica. “No tu sei un rompico…..i”, la chiosa spassosa dell’interprete romano. Boldi ha quindi sottolineato di aver sofferto molto negli ultimi anni, soprattutto dopo aver perso l’amata moglie. “Poi ho fatto un po’ il gallettino ma ho detto basta…“, ha spiegato sempre il comico.

L’annuncio della separazione da Irene lo dava Boldi nei mesi scorsi, più precisamente a luglio, quando comunicava di aver troncato il legame con la donna che ha 34 anni meno di lui. All’epoca Boldi spiegava che la decisione di chiudere il rapporto l’aveva presa lui in quanto si “era rotto l’incantesimo”. Nonostante ciò riservava alla Fornaciari parole di stima e affetto. Dal canto suo Irene non ha voluto esporsi mediaticamente. Infine oggi la comunicazione del ritorno di fiamma

In realtà, chi è andato in queste ore a spulciare il profilo Instagram di Massimo ha notato con anticipo, rispetto alla diretta di Domenica In, che la coppia si era ricongiunta in quanto Boldi ieri ha pubblicato uno scatto in compagnia della fidanzata.

Massimo Boldi e i motivi della rottura estiva con Irene

Boldi, confidandosi al magazine Oggi, rendeva noto di aver interrotto la relazione con la Fornaciari per via di un suo “atto di onestà”. Nella fattispecie lasciò intendere che l’amore e il ricordo per la compianta moglie Marisa non gli permetteva di vivere appieno un nuovo amore. A luglio il comico sottolineava inoltre come riusciva a placare in parte il dolore per la perdita della consorte soltanto “guardando” le sue “ragazze” (le sue due figlie, ndr). Evidentemente ora ha trovato un nuovo equilibrio con Irene: il ricordo di Marisa resta vivissimo, ma forse può convivere con una nuova donna al suo fianco.