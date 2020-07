Massimo Boldi, dalle nozze alla rottura con Irene: colpo di scena, parla lui

Colpo di scena: Massimo Boldi e Irene Fornaciari non fanno più coppia. Il comico, 74 anni, ha lasciato la compagna di 34 primavere più giovane di lui con la quale si era presentato anche alla corte di Mara Venier di recente, a Domenica In. E pensare che fino a poche settimane fa i due parlavano di un possibile matrimonio. Invece la love story è giunta al capolinea. A scrivere la parola fine è stato l’attore. Lui stesso lo ha spiegato al settimanale Oggi, affermando che il ricordo della moglie Marisa (scomparsa anni fa, a cui era legatissimo) torna sempre a riemergere, non permettendogli di vivere serenamente altri amori. Boldi ha precisato che con Irene i rapporti sono rimasti ottimi e che ha deciso di troncare il rapporto per “onestà“.

Massimo Boldi ha lasciato la fidanzata Irene Fornaciari

Boldi conferma che ha pensato seriamente di sposare Irene nei mesi scorsi (la relazione durava da circa un anno). Addirittura aveva preso una casa a Lucca, città di origine di lei, per starle più vicino. Poi però si è reso conto che se avesse fatto il passo relativo alle nozze sarebbe “stato infinitamente egoista a continuare il rapporto”. “E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”, chiosa. All’origine dell’addio il grande sentimento che tutt’ora alberga in lui per la moglie Marisa. Boldi racconta che in ogni donna che incontra cerca “sempre Marisa” ritrovandola soltanto “guardando” le sue “ragazze” (le due figlie, ndr). Il comico aggiunge inoltre che avendo amato tanto una persona è sia una delizia sia una croce. “Un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia”, ha concluso.

Boldi e Irene, fine della passione ma non del rispetto e della stima

Per quel che riguarda la fine della relazione con Irene, Boldi assicura che i rapporti sono rimasti ottimi e che lui ci sarà sempre per lei, laddove la donna dovesse avere bisogno del suo aiuto. Ricordiamo che di recente il comico e la Fornaciari sono stati ospiti insieme a Domenica In da Mara Venier, su Rai Uno. In trasmissione hanno spiegato il loro legame che pareva andasse a gonfie vele. Come sopra accennato fu la stessa coppia a dire che c’erano in progetto i fiori d’arancio. Evidentemente qualcosa nell’idillio è venuto a mancare. Così la passione è naufragata. Ma non la stima e il rispetto. Parola di Cipollino!