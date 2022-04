Serena Bortone “saccheggia” Amici: Stanzani incanta, Fioretta Mari crolla

Serena Bortone “saccheggia” Amici di Maria De Filippi, ospitando in studio dei volti noti del popolare programma di Canale Cinque. Nel corso della puntata di lunedì 4 aprile, a Oggi è un altro giorno (Rai Uno) sono stati protagonisti il giovane ballerino Tommaso Stanzani e Fioretta Mari, storica docente del talent show di Mediaset. Stanzani ha organizzato delle coreografie per dei brani di Branduardi (altro ospite invitato dalla Bortone), danzando e incantando lo studio, mentre la Mari ha sostenuto una intensa intervista in cui a un certo punto è crollata, tra le lacrime, ricordando la scomparsa della madre; notizia che la raggiunse in un momento particolare, mentre si stava esibendo al teatro Sistina a Roma.

Non appena ha messo piede in studio Fioretta è stata come al solito vulcanica, salutando tutti i presenti. “Ha fatto uno spettacolo con me, abbiamo fatto una presa assieme”, ha raccontato con orgoglio. “Lei è bravissima”, ha confermato Stanzani. Dopodiché ha ripreso parola Fioretta la quale, dopo aver visto una clip in cui la si è notata recitare al fianco di Luca Argentero, ha speso parole al miele per l’attore: “Lui è una delle persone più belle al mondo, una persona strepitosa che ha sposato una bravissima ragazza (Cristina Marino, ndr)”.

La Mari ha proseguito l’intervista snocciolando aneddoti curiosi sulla sua carriera e sui suoi incontri sul set, per poi affrontare uno dei capitoli più delicati della sua vita: una violenza subita a 9 anni. “Queste cose restano se non hai accanto delle persone straordinarie e se non hai accanto il teatro dove interpreti persone che avresti voluto essere. Così ci si salva”, ha dichiarato l’ex volto di Amici, aggiungendo che il palcoscenico l’ha salvata anche quando ha saputo della morte della madre mentre era in scena.

Oggi è un altro giorno, Fioretta Mari scoppia in lacrime

Tra il primo e secondo atto di una prima al teatro Sistina, alla Mari fu comunicata la tragica notizia della scomparsa della madre. Decise comunque di non fermarsi. “Si fa lo spettacolo, mia madre lo avrebbe fatto”, queste le parole con la quale disse che avrebbe terminato la pièce quella sera. “Quindi te lo hanno annunciato tra il primo e il secondo atto?”, ha chiesto Serena Bortone. A questo punto Fioretta è crollata.

Dopo un attimo di silenzio sono affiorate le lacrime sul viso della donna che con voce rotta ha spiegato: “Non passa questa cosa. Non ho recitato per 5 anni, sul palcoscenico mi ha fatto tornare Albertazzi. Grazie Giorgio… Non mi fa crollare nessuno, solo mia mamma e mia figlia”. La Mari ha quindi riflettuto sul fatto di avere esagerato in quel frangente, aggiungendo che i grandi dolori hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati.