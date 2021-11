GF Vip, ipotesi Tommaso Stanzani: spunta provino, lui svela altre novità

Il ballerino e fidanzato di Zorzi sarebbe stato preso in considerazione per i nuovi ingressi nella Casa, ma potrebbe non entrare

Tommaso Stanzani ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip 6: entrerà? Non si sa, ma molto probabilmente no. Lo scoop è partito ieri con la nuova puntata di Casa Chi, su Instagram. Nell’appuntamento del venerdì ci sono le classiche chicche di gossip e tra queste si è parlato anche della possibilità di vedere il fidanzato di Tommaso Zorzi nella Casa. Gabriele Parpiglia è sempre ben attento alle vicende del reality show e fonte di gossip e chiacchiericci, sia sui già concorrenti sia sui possibili tali.

Nella puntata di ieri Parpiglia ha parlato delle voci secondo cui dovrebbero entrare ex tronisti o ex tentatori al GF Vip 6, ma così non sarà. Ha smentito la presenza di volti provenienti da Uomini e Donne e Temptation Island, insomma, e forse si è riferito a Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. Questi ultimi sarebbero saltati all’ultimo minuto ed è scoppiato il caos con le parole di Giulia. Detto ciò, il giornalista ha svelato che è stato contattato Tommaso Stanzani: il provino al GF Vip dovrebbe essere certezza, ma non il suo ingresso.

Parpiglia ha detto di non sapere se il provino di Stanzani andrà a buon fine o meno, ma molto probabilmente non entrerà al GF Vip. Il motivo? Il ballerino nelle scorse ore ha annunciato una grande novità sul suo profilo Instagram:

“Oggi ho avuto un incontro speciale… Posso solo dirvi che sto per partire per un tour, ballerò per uno dei cantanti di cui l’Italia va più fiera all’estero e sono al settimo cielo”

Non ha potuto fare nomi, quindi non si sa chi è il cantante con cui Tommaso Stanzani partirà in tour. Questa novità però lo rende molto molto felice. Potrebbe essere successo di tutto, insomma una cosa non smentisce l’altra. Tommaso potrebbe aver fatto il provino per il GF Vip e nonostante ciò aver scelto il tour con il cantante. Magari la proposta è arrivata in un secondo momento rispetto al provino e quindi lui ha preferito la danza. Oppure si è buttato sul tour perché nel frattempo ha ricevuto il “no” dal reality show. Insomma, non è detto che l’annuncio del tour smentisca in automatico il rumor sul provino al GF Vip 6.