Serena Autieri: l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il marito

Serena Autieri si racconta: l’amicizia con Michelle Hunziker e l’amore per il marito

L’attrice Serena Autieri è sbarcata a Un passo dal cielo 5. La nuova stagione della fiction di Rai 1 porta con sé nuovi personaggi, tra cui spicca proprio quello di Ingrid Moser, interpretata dalla bella napoletana. Ingrid è una donna divisa tra l’amore per il marito e quella per il figlio, è sarà al centro di una travagliata storia. L’amore per la famiglia è indispensabile anche nella vita privata reale dell’attrice, l’amore per il marito (con il quale ha festeggiato nove anni di matrimonio) è sempre più forte. Al settimanale Grazia, la Autieri si racconta a cuore aperto, anche sull’amicizia con Michelle Hunziker. Le due infatti ha passato una parte delle vacanze estive sulle Dolomiti, località splendida e amata sia dalla svizzera che dalla partenopea, e proprio sulle montagne che Serena è riuscita a superare i suoi limiti, accanto la sua amica Michelle.

Serena Autieri parla dell’amicizia con Michelle Hunziker

Che Serena Autieri e Michelle Hunziker abbiano trascorso le vacanze insieme non è una novità. Le due hanno passato alcuni giorni spensierati sulle Dolomiti, attività sportiva preferita: fare escursionismo. “Siamo amiche da tempo e abbiamo scoperto una passione comune per le montagne. Le nostre figlie sono quasi coetanee e si divertono molto insieme. In agosto abbiamo dormito una notte in tenda, comminato insieme per delle ore“, spiega l’attrice. Poi continua: “Questo soggiorno mi ha aiutato a superare i miei limiti. Sono una persona molto prudente e ho sempre avuto paura di cimentarmi in esperienze un po’ pericolose“.

Gossip Serena Autieri: l’amore per il marito e come si sono conosciuti

Un amore straordinario nato come una favola. Serena Autieri e il marito hanno festeggiato nove anni di matrimonio e si sono conosciuti grazie a degli amici in comune. All’epoca vivevano lontani ma l’amore li ha avvicinati. “Ci chiamavamo nel cuore della notte, per un paio di mesi abbiamo continuato così“, dice ancora alla rivista. La loro coppia è davvero perfetta e sono fatti per stare insieme, tanto forti i loro sentimenti che in poco tempo l’attrice era sicura: aveva trovato l’uomo della sua vita. “La nostra coppia è come un puzzle: ci incastriamo perfettamente e stiamo insieme da più di 11 anni“, conclude.