Michelle Hunziker in montagna con Serena Autieri: “Paura”

Michelle Hunziker racconta la sua esperienza sulle Dolomiti con Serena Autieri e rivela: “Ho avuto paura, avevo il cuore in gola”

In questi giorni, Michelle Hunziker sta trascorrendo una rilassante vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. La conduttrice svizzera insieme a suo marito e alle sue figlie minori è scappata dall’afa estiva delle città e si è rifugiata nella serenità e nel fresco della montagna. In questi giorni, la Hunziker ha fatto lunghe passeggiate ed interessanti escursioni. Per la showgirl, però, l’esperienza in montagna è qualcosa da fare almeno una volta nella vita perché secondo il suo parere educa ed insegna tanto specialmente ai bambini. A Michelle e suo marito Tomaso questa vacanza sta proprio piacendo anche perché si stanno divertendo tra la semplicità delle natura e la dolcezza degli animali che, durante i vari percorsi, si possono incontrare. Stamattina, però, Michelle Hunziker ha sperimentato una nuova esperienza e insieme a lei c’era un volto televisivo che noi conosciamo benissimo: Serena Autieri. Le due, in compagnia di altre persone e specialmente di alcuni esperti si sono cimentate nella ferrata, una scalata molto particolare e neppure tanto semplice.

Michelle Hunziker racconta la sua ferrata con Serena Autieri

La showgirl svizzera sul suo profilo social ha raccontato com’è andata la ferrata ed ha rivelato quali sono state le sue emozioni iniziali. La principale? La paura. Michelle infatti in principio ha avuto timore di cadere ed ha confessato di aver avuto il cuore in gola. Fortunatamente, però, le cose sono cambiate perché la Hunziker ha trovato il coraggio di andare avanti e ce l’ha fatta. Ecco il suo racconto: “Vieni a fare una ‘ferrata’? ferr…che? In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima…con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla…ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti… e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici! Mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando…mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e…improvvisamente la paura è svanita nel nulla…esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata…e le meravigliose stelle alpine! Cercate adrenalina allo stato puro? Eccola qui…provateci…(sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura! Il massimo è farla con amici super!! Con me c’erano Serena Autieri e suo marito, il mitico Pio, il quale mi ha aiutato tantissimo con la sua calma… sua moglie e sua sorella! Superteam!”.

Michelle Hunziker e l’indimenticabile estate 2019

Oltre per la bellissima vacanza che si sta concedendo in montagna con la sua famiglia e per la ferrata di stamane con Serena Autieri, Michelle Hunziker ricorderà per sempre questa estate per un altro motivo. La showgirl svizzera, infatti, ha dovuto cambiare numero di telefono dopo ben 25 anni. La motivazione? Sua figlia, Aurora Ramazzotti, lo aveva diffuso per errore sul suo profilo instagram e da lì si era scatenato un vero e proprio inferno!