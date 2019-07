Michelle Hunziker: come ha scoperto che il suo numero era finito sul web

Il numero di Michelle Hunziker era finito su Instagram. La showgirl racconta come lo ha scoperto

L’estate 2019 lascerà in Michelle Hunziker un ricordo a dir poco indelebile. La bella conduttrice svizzera, infatti, dopo la bellezza di ben 25 anni ha dovuto cambiare il numero di telefono. Come mai? Beh, sua figlia, la famosa Aurora Ramazzotti, lo ha diffuso sui social. La figlia di Eros, infatti, senza volerlo un bel giorno ha postato sul suo Instagram uno screen dove era ben visibile il numero di telefono di sua madre. Aurora ha rimosso la storia un minuto dopo averla postata ma i suoi seguaci hanno avuto il ditino veloce perché in quel brevissimo lasso di tempo sono riusciti a salvare il numero di Michelle Hunziker. Potete immaginare quello che è successo dopo. Il telefono della simpatica showgirl ha iniziato a squillare all’impazzata, come se fosse indemoniato. Una chiamata dopo l’altra, poi milioni di messaggi hanno invaso il terminale della Hunziker. Insomma quel telefono non pareva fermarsi così Michelle è stata costretta a metterlo in modalità aereo.

Michelle Hunziker: ecco come ha scoperto cosa aveva combinato Aurora

Michelle, che non perde mai l’ironia, ha voluto parlare direttamente con i suoi fan ed ha raccontato loro come ha scoperto che Aurora aveva diffuso il suo numero di telefono. La conduttrice lo ha fatto postando un video su Youtube dove ha spiegato: “Immaginate di svegliarvi una mattina e di far colazione. Un’ordinaria mattinata d’estate. Mentre state per andare al mare, ad un certo punto parte una video chiamata di un numero che non conoscete. Rispondo, pensando fosse qualcosa di lavoro. Mi ritrovo due ragazze che dicono “ma sei tu, sei Michelle Hunziker”? Ed io dico: “si, chi sei?”. “Michelle devi fare qualcosa. Tua figlia ha postato il tuo numero su Instagram. Noi l’abbiamo visto e ti abbiamo chiamato. Adesso ce l’ha tutta Italia”. Dopo aver ringraziato le ragazze, Michelle ha chiuso la telefonata e da quel momento in poi è iniziato per lei l’inferno. Lei ha provato a calmare le acque con una storia su Instagram ma non c’è stato nulla da fare, insomma sembrava essere impazzita l’Italia intera.

“Che bello”, Michelle Hunziker ringrazia i suoi tantissimi fan

Il ricevere tantissimi messaggi e telefonate per Michelle Hunziker ha avuto un grande significato. La showgirl ha infatti ammesso di essersi sentita circondata d’affetto ed ha voluto ringraziare i suoi fan: “Saluto tutti coloro che mi hanno scritto, vi voglio davvero bene. Anche se ho dovuto cambiare il numero di telefono dopo 25 anni non importa. Sono cose che capitano e fanno anche un po’ ridere.”