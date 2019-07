Michelle Hunziker, il suo numero finisce su Instagram: la supplica di Aurora

Finito su Instagram il numero di telefono di Michelle Hunziker. Ecco cosa è successo

Michelle Hunziker, poche ore fa, è stata vittima di un siparietto tragicomico. Il suo numero di cellulare, infatti, è finito su Instagram a causa di Aurora, sua figlia. La giovane Ramazzotti ha pubblicato in una storia uno screen dove era ben visibile il numero di sua madre e il web, ovviamente, si è infiammato. La storia è stata rimossa dopo qualche minuto ma i follower di Aurora sono stati più veloci di lei visto che hanno salvato il numero di Michelle ed hanno iniziato a tempestarla di messaggi e telefonate. Insomma, per madre e figlia si era scatenato un vero e proprio inferno. Michelle, però, non sembra essersi arrabbiata con Aurora, anzi ha preso anche le sue difese. Comunque sia non è la prima volta che accade un episodio simile. Tempo fa, infatti, Fedez pubblicò per sbaglio il numero di sua cognata, Valentina Ferragni, scatenando l’ira di sua moglie Chiara.

“Ho fatto un errore”, la supplica di Aurora Ramazzotti ai follower

Naturalmente sia Aurora e sia Michelle hanno subito provato a calmare le acque. Ma ci saranno riuscite? Aurora, che si è da poco espressa su Marica Pellegrinelli, ha ammesso di aver commesso un errore ed ha chiesto ai suoi follower di smetterla di tormentare sua madre: “Ho fatto un errore enorme. Per sbaglio ho messo una storia dove si vedeva il numero di mia madre e adesso la stanno tartassando. Ovviamente non so come aiutarla a distanza se non chiedendovi per favore, se le volete bene, di non tartassarla. Io mi sento davvero tanto in colpa. Non ci ho pensato, sono stata impulsiva, errare è umano. Vi prego, però, di lasciarla in pace sennò, veramente, non dormo più”. La figlia di Eros è apparsa davvero dispiaciuta per quanto accaduto.

“Sono cose che capitano”, le parole di Michelle in difesa di Aurora

Dal canto suo, Michelle ha difeso sua figlia dicendo di esser certa che quando ha postato lo screen era fuori di sé perché ha fatto serata. Come la figlia, però, anche la showgirl svizzera ha supplicato i suoi fan di smetterla di telefonarla: “Io ho dovuto mettere il cellulare in modalità aereo perché mi stanno arrivando 60 milioni di messaggi al secondo. Non ho voglia di cambiare numero, so che mi volete bene e per favore non inondatemi di telefonate e di messaggi. Vi prego. Vi voglio bene ma devo utilizzare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine. Queste cose possono capitare, Auri è mortificata però voi dovete fare i bravi”.