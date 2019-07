Aurora Ramazzotti difende papà Eros e l’ex Marica Pellegrinelli: le prime parole della figlia della Hunziker sulla separazione del padre

Tempo di bilanci quando di parla di separazioni e rotture più che inaspettate. Il gossip che per giorni ha interessato la vita coniugale di Eros Ramazzotti e Marica Pelligrinelli è stato confermato dai diretti interessati. Anzi, il cantante è anche accorso in difesa dell’ex (dalla quale ha avuto due figli) con un video pubblicato sui social. Ora è arrivato il momento della primogenita di Eros dire la sua sulla vicenda della separazione del padre. Sul settimanale Oggi, Aurora ha rilasciato un’intervista in cui si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che hanno anche toccato la sua adolescenza, l’amore per Goffredo (del quale dice “Non pensiamo alle nozze”) e il rapporto con la spumeggiante talentuosa mamma, Michelle.

Aurora Ramazzotti sulla separazione di Eros e Marica Pellegrinelli: le prime parole

“Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita“, così Aurora Ramazzotti prende le difese di Marica Pellegrinelli dopo le cattiverie uscite sul suo conto negli scorsi giorni. Anche Eros aveva deciso di parlare attraverso la telecamera sul suo telefonino per chiedere maggior rispetto per la donna che ha sposato e con la quale è stato dieci anni della sua vita, smentendo tutte le voci che ipotizzavano che Marica fosse già in compagnia di un altro uomo. La Ramazzotti ha anche parlato di suo padre, con il quale è legatissima ed ha un bellissimo rapporto.

Aurora parla del suo papà: le dolci parole

“Lo rispetto, è una persona riservata, anche per questo non parlo di lui. Adoro il mio papà, è un uomo straordinario, dolcissimo e sensibile“, dice ancora la giovane Ramazzotti sulle pagine del giornale, in edicola giovedì 25 luglio.