Eros Ramazzotti, silenzio rotto: difesa di Marica e verità sulla rottura

Eros Ramazzotti rompe il silenzio e diffonde un video in cui difende l’ex moglie Marica Pellegrinelli dagli attacchi da lei subiti negli ultimi giorni: tutta la verità del cantante sulla fine del matrimonio

Eros Ramazzotti rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Marica Pellgrinelli e diffonde un video sui suoi canali social in cui difende l’ex moglie, dopo che quest’ultima è stata pesantemente attaccata negli scorsi giorni. Il cantante riserva parole di profonda stima e affetto alla modella e mette a tacere gli spifferi che la vedrebbero come un’arrampicatrice sociale e una madre poco presente. Le dicerie si sono scatenate dopo che l’ex coppia ha annunciato la rottura.

“Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice”

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”, ha detto Eros che si è poi scagliato contro coloro che hanno dato dell’arrampicatrice sociale e della madre poco presente alla Pellegrinelli: “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.

Ramazzotti cita Martin Luther King dopo che l’ex moglie è stata bersagliata di insulti e false accuse

L’artista a corredato il video con un’emblematica citazione di Martin Luther King: “In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone.” L’intervento di Ramazzotti arriva dopo giorni in cui la Pellegrinelli è stata letteralmente bersagliata sui social. Su di lei è piovuto di tutto: insulti, false accuse e ogni genere di sciocca diceria.