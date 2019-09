Un passo dal cielo 5: numero puntate, nuovi attori e personaggi

Un passo dal cielo 5: numero puntate e le new entry nel cast

L’attesa è quasi finita. La quinta stagione di Un passo dal cielo debutterà in prima serata su Rai 1 domani sera, giovedì 12 settembre. Sapremo come continuerà la storia di Francesco Neri (Daniele Liotti), Emma (Pilar Fogliati), Il Commissario Nappi (Enrico Ianniello), Eva (Rocío Muñoz Morales) e gli altri. Sappiamo dalle anticipazioni che questa stagione è stata totalmente rivoluzionata: non ci saranno, infatti, singoli casi in ogni puntata ma una storia unica, in cui la sceneggiatura ha preferito la parte melò a quella più comica e divertente. Vedremo nascere l’amicizia tra Francesco e Vincenzo, mentre le storie d’amore vivranno delle profonde crisi. Accanto agli attori che da tanti anni accompagnano la fiction Lux Vide, troviamo anche tanti nuovi volti. Tra i nomi che spiccano troviamo quelli di Serena Autieri, Jenny De Nucci, Beatrice Arnera, Giulia Fiume.

Cast Un passo dal cielo 5: Serena Autieri nel cast, ecco tutti i nuovi personaggi

La storia di Un passo dal cielo 5 sarà ricca di suspance e non mancheranno i momenti di grande difficoltà per i protagonisti. Quest’anno, accanto a Daniele Liotti, ci saranno anche tanti nuovi personaggi. Conosceremo Valeria Ferrante (Beatrice Arnera): la donna è una nuova forestale arrivata a San Candido con un passato burrascoso, si trasferirà a vivere con il Commissario nella foresteria della caserma. La vita di Nappi si complicherà ancora di più con l’arrivo di questo nuovo personaggio, soprattutto dopo i problemi di coppia con Eva. Serena Autieri invece interpreta Ingrid Moser, moglie di un altro personaggio, Bruno. Ingrid si troverà divisa tra l’amore per il marito e quello per il figlio Klaus (Matteo Oscar Giuggioli) che si innamorerà perdutamente di Isabella (Jenny De Nucci), una star dei social. Infine accanto a Francesco Neri (che prosegue la sua lotta contro la setta di Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari) ci sarà Adriana Ferrante (Giulia Fiume), che vuole ricominciare dopo essersi allontanata da Deva.

Un passo dal cielo 5, numero puntate e curiosità

Un passo dal cielo ci accompagnerà per tantissimo tempo. La quinta stagione, infatti, conta ben dieci puntate. I cambiamenti nella struttura della fiction non prevedono più due episodi per ogni serata; ogni giovedì andrà in onda solo una puntata. La prima si intitola “Il ritorno” e ci porta direttamente alla fine della storia tra Francesco ed Emma. Se il finale della scorsa stagione ci aveva donato speranza per il cuore di Neri, ora invece scopriremo che la storia con l’etologa è finita.