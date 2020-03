Serale Amici, concorrenti sotto osservazione: “Battesimo”, le parole di Albano

Concorrenti Serale Amici, Albano Carrisi ha già i suoi preferiti? “A me bastano tre minuti”

Nell’ultima intervista rilasciata da Albano Carrisi a Tv Sorrisi e Canzoni si è parlato molto di Amici 19 e di Maria De Filippi, e il cantante di Cellino San Marco non si è risparmiato affatto. Albano sembra essere felice di far parte del cast di quest’anno, e pur non avendo fatto nomi pare aver già capito chi ha del talento e può sfondare davvero. “Ha già adocchiato i ragazzi che hanno più stoffa?”, gli hanno chiesto durante l’intervista. “A me – ha risposto lui con estrema sicurezza – bastano tre minuti, quattro al massimo, il tempo di una canzone. Ma al di là della vocalità, ci vuole l’anima. La partita è aperta: la prima puntata è un battesimo, ora dobbiamo fare comunione, cresima, matrimonio…”. Nella prima puntata di Amici Albano ha avuto più di tre quattro minuti per farsi un’idea, quindi avrà già qualche preferenza tra i concorrenti; che voglia aspettare prima di sbilanciarsi è però ovvio, anche perché siamo davvero agli inizi e tutto potrebbe cambiare.

Serale Amici, il rapporto di Albano con Maria De Filippi: quando lui e Romina sono stati scelti per il talent show

Carrisi ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, che allo stesso settimanale ha confessato anche un suo gran rimpianto, e si è soffermato in particolar modo su ciò che ha in comune con la conduttrice: “Abbiamo – queste le parole di Maria – la stessa visione del lavoro, fondata sul rispetto reciproco e sulla serietà”. E non è finita qui perché Albano ha anche spiegato quando Maria ha capito che lui e Romina Power fossero giusti per il Serale: “Credo che l’idea le sia venuta quando abbiamo registrato una puntata di ‘C’è posta per te’. Lì è scattata la molla di avere il duo anche in questo show“.

Albano e Romina ancora agli inizi, cosa succederà nelle prossime puntate?

Al momento Albano e Romina non hanno ancora dato il meglio di sé nel talent show di Canale 5, visto che hanno semplicemente cantato e non hanno ancora dato giudizi che in qualche modo abbiano creato dinamiche. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate, visto che Amici è appena iniziato. Saranno più taglienti di Loredana Bertè oppure adotteranno tutt’altro approccio?