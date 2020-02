Serale Amici, anticipazioni ufficiali: giurati, numero puntate e meccanismo gara

Amici Serale, le anticipazioni ufficiali sulla gara: parola a Maria De Filippi

Dalla conferenza stampa di Maria De Filippi abbiamo finalmente le anticipazioni ufficiali sul Serale di Amici 19. Ci sono molti elementi nuovi ma niente di così complicato; non sulla carta almeno. Maria ha ribadito che non ci saranno le squadre e i coach. Ogni puntata vedrà sfidarsi i ragazzi per tre manche intervallate presumibilmente dagli interventi di ospiti e comici, e alla fine dell’appuntamento televisivo ci sarà un eliminato, due soltanto nella prima puntata.

Come funzionerà la gara del Serale di Amici: il meccanismo

La gara procederà più o meno in questo modo: si creerà una classifica finale che dipenderà dall’esito del televoto e delle votazioni di giuria e Var; il primo in classifica passerà alle puntate successive mentre il secondo dovrà superare vari step. Maria ha cercato di fare il possibile per evitare che i ragazzi “vivano il programma come una competizione serrata” e che quindi chi viene eliminato si senta meno degli altri. Confermato anche il fatto che le due casette non saranno divise e che quindi non ci saranno i filmati in cui i concorrenti litigano fra di loro.

Anticipazioni Serale Amici, i giurati ufficiali che hanno conquistato Maria De Filippi

La giuria di qualità sarà formata da Gabry Ponte e Loredana Bertè, volti storici ormai del Serale, e dalla stupenda Vanessa Incontrada che quest’anno prosegue in bellezza la sua carriera. Al Var invece nessun cambiamento rispetto agli altri anni: saranno Beppe Vessicchio e Luciano Cannito a valutare le performance dei ragazzi dal lato tecnico. E questa volta le valutazioni saranno molto più sentite da parte dei concorrenti perché ognuno di loro si prenderà in parte la responsabilità di ciò che porterà sul palco, visto che non saranno i coach a decidere al loro posto.

News Serale Amici, il numero delle puntate e il motivo dell’anticipo del talent

Maria ha confermato pure che il numero delle puntate sarà sei, e non ha dato certezze sulla durata del programma perché “non sai mai l’orario di partenza”, queste le sue parole. Speriamo di non finire troppo tardi perché l’eccessiva durata della trasmissione va inevitabilmente a influenzare la qualità finale del prodotto, come successo quest’anno con il seppur bello Sanremo di Amadeus. La De Filippi ha poi spiegato che quest’anno Amici è stato anticipato e che quindi sono sorti numerosi problemi come quello della collocazione: è la prima volta – ha sottolineato la conduttrice – che due suoi programmi andranno in onda uno dopo l’altro; dopo C’è posta per te comunque Amici tornerà al sabato. Anticipazioni ghiottissime insomma per un talent show che quest’anno potrebbe riservarci parecchie sorprese!