Amici Serale, casette comunicanti: come saranno divisi cantanti e ballerini

Amici 19 casette, le novità al Serale dell’edizione 2020: gli allievi scoprono gli alloggi

Nel daytime di oggi abbiamo visto le nuove casette di Amici 19, e con una grande novità. Con l’ingresso nelle stesse degli allievi è ufficialmente iniziato il Serale! Quest’anno c’è una importante modifica al regolamento: non ci sono le squadre. Proprio per questo motivo non vedremo i ragazzi divisi tra Bianchi e Blu, anche le tute non sono di questi colori. Ma non sono neanche nere e bordeaux per distinguere i cantanti dai ballerini. Abbiamo visto tutti gli allievi ammessi al Serale di Amici 19 avventurarsi alla scoperta delle casette tutti in divisa nera, infatti. E come verranno disposti o divisi nelle casette? Insomma, come vivranno le prossime settimane i concorrenti del Serale di Amici? Abbiamo da una parte i ballerini: Javier, Nicolai, Valentin e Talisa. Dall’altra ci sono i cantanti: Nyv, Gaia, Giulia, Jacopo, Francesco e Martina.

Le casette del Serale di Amici 19 sono comunicanti: la novità dopo la cancellazione delle squadre

Martina non era insieme a tutti gli altri, però, perché la sua ammissione non è ancora andata in onda (oggi abbiamo visto il rimprovero di Maria dopo gli insulti a Francesco). Anche Talisa non è arrivata nelle casette insieme ai compagni, perché era assente in puntata e l’abbiamo vista arrivare in casetta zoppicando. Entrati nella prima casetta i ragazzi hanno iniziato a esplorarla e si sono accorti che i letti non bastavano per tutti. Arrivati nella sala prove – barra palestra – messa a loro disposizione, hanno trovato una porta che li ha portati dritti nella seconda casetta. Abbiamo quindi scoperto che le casette del Serale di Amici 19 sono comunicanti e i ragazzi potranno raggiungersi liberamente quando vorranno. Inutile dire che erano tutti molto emozionati di essere in casetta. Francesco ha detto a Javier: “Che storia. Quante volte ho pensato a questo momento, mi chiedevo chissà se succederà mai. Ci hai mai pensato, chissà com’è entrare?”.

Casette Amici, come saranno divisi i concorrenti? Le ipotesi

In che modo verranno divisi, tra una casetta e l’altra almeno nella notte? Questo non è stato ancora detto, per cui ci sono diverse opzioni. La più plausibile potrebbe essere la divisione tra cantanti e ballerini: sei in una casetta e quattro nell’altra. Potrebbero dividersi anche tra ragazzi e ragazze, oppure la produzione potrebbe affidare a loro la scelta quindi si dividerebbero come meglio credono.