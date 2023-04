La settima puntata del Serale di Amici in onda sabato 22 aprile ha visto arrivare al ballottaggio finale tre pezzi da novanta di quest’edizione: Maddalena, Cricca ed Aaron. La prima a salvarsi è stata Maddalena, scelta dai giudici senza aver bisogno di vedere un’altra esibizione. Dopodiché, è arrivato il momento del verdetto finale. Mancano solamente due puntate alla fine del talent show e, piano piano, tutti i protagonisti di questa 22esima edizione stanno abbandonando il programma. Questa volta è toccato a Cricca, che dopo aver superato infiniti ballottaggi, alla fine è stato eliminato, perdendo la sfida finale contro Aaron.

Si tratta della seconda eliminazione per Cricca, il quale, lo scorso dicembre, durante il pomeridiano, aveva perso la sfida contro Valeria ed era stato costretto a lasciare la Scuola. Dopodiché, ci fu il famoso ‘noce moscata – gate‘ e il romagnolo fu riammesso in gara al posto della sua sfidante. Questa volta, però, l’uscita del cantante è definitiva, senza possibilità di ritorno.

All’annuncio di Maria, i compagni dell’allievo non sono riusciti a nascondere la loro commozione, complimentandosi con il ragazzo per il percorso fatto e ringraziandolo per tutto quello che gli ha insegnato. In modo particolare, Wax ha dichiarato di essere diventato una persona migliore anche grazie ai suoi consigli e alla sua amicizia.

Pioggia di lacrime poi da parte di Aaron e di Isobel, con la quale ha avuto un rapporto speciale nel corso di questi mesi. I due, infatti, si erano avvicinati iniziando una frequentazione, mostrata durante i daytime con tanto di baci ed effusioni pubbliche. Dopodiché, però, la coppia non è più apparsa insieme e molti fan hanno notato come fossero sempre più distanti. Tuttavia, il programma non ha mai fatto chiarezza sulla loro situazione, per cui il pubblico non ha mai saputo cosa sia realmente successo. Ad ogni modo, però, l’affetto che li lega sembra essere ancora intatto.

Enrico Brignano ospite ad Amici: tagliato il monologo del comico

Enrico Brignano è stato l’ospite della settima puntata del Serale di Amici. Il comico ha intrattenuto il pubblico con il suo monologo prima di scoprire il verdetto sull’eliminato della serata. Tuttavia, chi era presente alla registrazione di giovedì 27 aprile ha notato subito un sorprendente dettaglio: a quanto pare, tutta la parte iniziale dell’intervento di Brignano è stata tagliata. I motivi dietro questa scelta non sono noti, dato che la ‘talpa’ in questione non ricordava bene quali argomenti avesse trattato l’attore. Dunque, non si sa bene se si è trattata di una decisione dettata da una necessità di tempistiche o da altro.