Le accuse di ‘raccomandazione‘ verso Cricca sembrano proprio non finire. Anzi, un gesto compiuto da Maria De Filippi durante la puntata di Amici di sabato 29 aprile non ha fatto altro che far aumentare il fastidio provato dai telespettatori del programma. La conduttrice, infatti, si è preso protagonista di un momento che ha attirato una pioggia di critiche da parte degli utenti sui social, che sembrano non avere più nessun dubbio su chi sia il ‘protetto‘ di quest’edizione di ‘Queen Mary’. Cosa è successo?

Come di consueto, anche in questa puntata si sono svolte le sfide tra le tre squadre: Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa, Cuccarini-Emanuel Lo. La prima manche ha visto la vittoria di Rudy e Alessandra contro Lorella ed Emanuel, che hanno visto andare al ballottaggio due allievi del loro team: Cricca e Maddalena. Dopo essersi esibiti, ai ragazzi è stata comunicata la decisione dei giudici riguardo chi tra loro due sarebbe stato l’eliminato provvisorio. Durante il famoso momento delle carte, però, Maria ha pensato bene di consolare solamente uno dei due concorrenti a rischio.

Maria De Filippi e il presunto favoritismo per Cricca

Mentre attendevano l’esito, Cricca non è riuscito a trattenere nuovamente la commozione e la De Filippi è andata subito in aiuto del cantante in lacrime. La presentatrice, infatti, è corsa dietro l’allievo di Lorella Cuccarini, abbracciandolo e dandogli un bacio. Un momento sicuramente molto tenero, ma che non è stato ben visto dal pubblico. A detta di molti utenti, difatti, non è stato rispettoso nei confronti di Maddalena, la quale, proprio come Cricca, rischiava di essere messa in panchina e doversi giocare il suo posto nel talent show.

è bruttissimo vedere maddy abbracciarsi praticamente da sola e maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui maddy ti abbraccio io❤️‍???? #amici22 pic.twitter.com/bLI0GmCYzM — g – tulipani blu’s era ???????? (@giuliaastrangis) April 29, 2023

Su Twitter, infatti, si sono scatenati con i commenti negativi per Maria, che, a detta di tanti, non farebbe nulla per nascondere il suo apparente favoritismo nei confronti del cantautore romagnolo. Da settimane, il web sostiene che Cricca venga salvato nei ballottaggi a causa di una presunta ‘protezione‘ da parte della conduttrice e queste mosse non farebbero altro che confermare i dubbi dei fan del programma. Ad ogni modo, infine, il giovane non è stato salvato dai giudici e ha finito per essere il primo eliminato provvisorio della settimana puntata del Serale di Amici.