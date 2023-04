Amici di Maria De Filippi 22 si appresta a percorrere l’ultimo miglio (mancano tre puntate al termine) e già si pensa a che forma dare al talent show nella prossima stagione. TvBlog ha reso noto di aver raccolto informazioni certe sul fatto che nell’edizione 2023/2024 del programma due dei sei prof attuali non torneranno ad insegnare nella scuola più popolare d’Italia. Di chi si tratta? Di Arisa, al secolo Rosalba Pippa, e di Raimondo Todaro. Dunque verrebbe smantellato un intero team, visto che la cantate e il ballerino formano una squadra. Si sarebbe quindi innanzi a uno scenario simile a quello dello scorso anno, quando ad essere non confermato fu il team formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Secondo quanto appreso da TvBlog sarebbero differenti i motivi degli addii. Per quel che riguarda l’artista de La notte, sarebbe stata lei stessa a volersi defilare da Amici così da potersi dedicare maggiormente alla musica ed ai suoi impegni (pare che voglia far di tutto per sbarcare a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione del Festival 2023 dove Amadeus le ha preferito altri musicisti). Discorso diverso per Todaro che sembra che abbia tutta la voglia di restare alla corte di Maria. La conduttrice, però, pare avere un’altra idea.

Sempre come sottolinea TvBlog, la discussione avvenuta in occasione della registrazione del quarto Serale in studio con Maria De Filippi potrebbe aver pesato non poco. La scena del battibecco è stata tagliata in fase di montaggio, quindi il pubblico da casa non l’ha mai vista. Si sa però che Todaro si è beccato una strigliata dalla conduttrice pavese.

Il futuro degli altri prof di Amici

Non dovrebbero invece esserci problemi per le riconferme dei restanti professori: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono ormai due colonne del programma, Maria non vi rinuncerà salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. Lorella Cuccarini ha detto in più occasioni che considera Amici una famiglia e che se la De Filippi non la manderà via lei è disponibilissima a rimanere al suo posto. Riconferma nell’aria. Infine c’è Emanuel Lo, new entry di questa stagione. Il coreografo si è amalgamato perfettamente nei meccanismi della trasmissione e dunque anche per lui dovrebbe arrivare la riconferma.