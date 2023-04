Tegola su Amici di Maria De Filippi. Due allievi ancora in gara sono risultati positivi al test Covid. Non proprio un intoppo da poco visto che il popolare talent show si appresta ad entrare nella fase più calda e decisiva, quella delle semifinali e della finale del Serale. A rendere noto che il virus si è diffuso tra i concorrenti è Dagospia che spiega che la puntata che sarà trasmessa sabato 29 aprile in prime time su Canale Cinque non subirà alcuna variazione visto che è registrata ed i casi Covid sono emersi dopo appunto le registrazioni che si sono svolte giovedì 27 aprile. I problemi arrivano ora.

Dagospia ha aggiunto che c’è il rischio slittamento per la semifinale prevista per sabato 6 maggio. Naturalmente tutto dipenderà da quanto tempo gli allievi colpiti dal virus ci metteranno a negativizzarsi. Il portale diretto da Roberto D’Agostino non ha rivelato chi sono stati gli studenti risultati positivi. Quel che è certo è che a pochi passi dalla conclusione della stagione tutto ci voleva tranne che un focolaio Covid nella scuola.

Chi sono i concorrenti che hanno guadagnato la semifinale (spoiler)

Nel frattempo c’è grande attesa di vedere ciò che succederà lungo l’appuntamento di sabato 29 aprile. Secondo le indiscrezioni trapelate dalla registrazione, l’allievo che dovrà abbandonare il percorso a un passo dalla semifinale sarà Cricca. Dunque i semifinalisti, a patto che lo spiffero sull’eliminazione si riveli corretto, sono: Angelina Mango, Maddalena Svevo, Isobel Kinnear, Wax, Mattia Zenzola e Aaron.

Amici di Maria De Filippi schiacciasassi

Anche quest’anno Amici si sta rivelando uno schiacciasassi sul fronte ascolti e share. Il talent show non conosce cali e conquista puntualmente il prime time del sabato sera con largo vantaggio sulla concorrenza. Rai Uno ha provato a schierare il pezzo da novanta Milly Carlucci con Il Cantante Mascherato per provare a contrastare lo strapotere di ‘Queen Mary’. Non è andata benissimo: Amici ha tirato dritto e come al solito ha fatto incetta di pubblico. Non si può dire lo stesso per il programma della Carlucci che ha raccolto dati tutt’altro che entusiasmanti.