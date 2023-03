La seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è andata in onda questa sera 25 febbraio. Dopo essere entrata in studio, la conduttrice ha presentato la giuria: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. I tre giudici hanno dovuto partecipare ad un gioco per decidere chi delle tre squadre potesse iniziare la gara. Dopo una risposta giusta data da Giofrè, il ballerino ha pescato la busta con scritto il nome del team prescelto per dare inizio alla serata, ovvero quello formato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. I due hanno deciso di sfidare per primi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima manche, come la scorsa puntata, è stata ad eliminazione diretta e ha visto l’uscita di un membro della squadra perdente, ovvero Celentano – Zerbi. A dover abbandonare per sempre il talent show è stato il cantante Piccolo G, che ha perso la sfida contro Aaron.

Amici 22, prima manche: vincono Cuccarini ed Emanuel Lo ed esce un cantante

Nella prima manche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno sfidato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Primi a gareggiare Cricca e Ramon, che è riuscito a battere l’avversario. Dopodiché, è stato il turno di Piccolo G e Maddalena, la quale ha ottenuto il punto per la sua squadra. A concludere il match è stato di nuovo Cricca, che, in duetto con Angelina, ha sconfitto Aaron, portando al trionfo la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I prof hanno poi deciso di far esibire per l’eliminazione Aaron, Piccolo G e Isobel. Alla fine, ad essere eliminato definitivamente è stato Piccolo G, che ha voluto fare un discorso per ringraziare Maria e tutto il programma, mostrandosi grato per tutto quello che ha imparato in questo percorso. “All’inizio ero scettico, ma Amici mi ha insegnato molto”, ha detto.

Amici 22, seconda manche: trionfano Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno voluto sfidare per la seconda volta la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il secondo match è iniziato con una comparata sulla musica black di Angelina contro Aaron, con la vittoria di quest’ultimo. Dopodiché, è arrivato il tanto atteso di guanto di sfida tra Ramon e Samu. Dopo un’accesa discussione con i giudici, però, la sfida è stata annullata e nessuno ha ottenuto il punto. A questo punto, si è esibita ancora una volta Angelina contro Gianmarco, che però non è riuscito a battere la cantante. La terza e decisiva prova ha visto la gara Cricca contro Isobel, che ha fatto aggiudicare la vittoria all’accoppiata Zerbi – Celentano. I due hanno mandato in sfida Angelina, Cricca e Samu. Tra i 3, Cricca è risultato come l’eliminato provvisorio, costretto ad attendere per poi scontrarsi con un suo compagno o compagna durante il ballottaggio finale.

Amici 22, terza manche: seconda sconfitta per Zerbi e Celentano

Nella terza manche, Rudy Zerbi e Celentano hanno voluto far scendere finalmente in campo la squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Prima prova: Gianmarco, in coppia con Isobel, vs Alessio, che nella sua prima esibizione del Serale è riuscito ad aggiudicarsi il punto. Dopodiché, Isobel si è presa la sua rivincita, battendo il duetto tra Federica e Wax. Per l’ultima prova si sono scontrati Aaron e Mattia, con ha fatto guadagnare alla squadra di Zerbi e Celentano la seconda sconfitta della serata. A questo punto, Arisa e Todaro hanno mandato a rischio eliminazione Gianmarco, Aaron e Ramon. Infine, a doversela giocare con Cricca è stato Gianmarco.

Amici 22, chi è il secondo eliminato della seconda puntata

Prima di sapere l’esito, Cricca e Gianmarco si sono esibiti con delle meravigliosi performance per cercare di rimanere all’interno del programma. Al termine della puntata, i ragazzi sono tornati in casetta per sapere il secondo eliminato della serata. Ad accoglierli Maria De Filippi in collegamento, che ha avuto prima una lunga chiacchierata con Cricca e poi con Gianmarco. I due, legati da una forte amicizia, hanno parlato con maturità e nostalgia del loro percorso, confessando di avere una certa paura di dover affrontare il mondo che li aspetta al di fuori. Poco dopo, è arrivato finalmente il verdetto: il secondo eliminato è Gianmarco. Dopo aver sentito il nome del ballerino, i ragazzi di “Amici” sono scoppiati in lacrime, sapendo che non potranno più vivere insieme al loro compagno.

Il pubblico dei social non si è mostrato molto d’accordo con questa decisione. Su Twitter sono molti i commenti di protesta contro quest’eliminazione, considerata altamente ingiusta. In tanti non si spiegano come mai Cricca, che era già stato eliminato una volta durante il pomeridiano, sia riuscito a battere uno dei ballerini più forti della Scuola. Per questo, quando erano uscite le anticipazioni della registrazione lo scorso giovedì, quasi tutti davano per scontata l’eliminazione del cantante. Insomma, come spesso accade, il parere dei giudici contrasta totalmente quello del pubblico a casa.