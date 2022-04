Il serale di Amici di Maria De Filippi è arrivato al giro di boa, con la quinta puntata che ha visto una sola eliminazione. A dover abbandonare il gioco è stata Carola Puddu. Un epilogo che ha attirato sul programma, sui giudici e su alcuni prof una marea di critiche. Tantissimi telespettatori infatti hanno ritenuto l’eliminazione della ballerina ingiusta.

Lo show si è aperto con la consueta sfida tra i giudici, con la Oreo Challenge. Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto e Stash si sono dovuti sottoporre ad una gara di flessioni. Il primo a non farcela è stato Stash, seguito dal nobile che ha spernacchiato il cantante. De Martino ha trionfato e ha scelto la busta numero 3 ovvero la squadra di Pettinelli e Peparini.

Amici di Maria De Filippi, quinta puntata: prima manche

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, con solo due allievi in gara, ovvero Albe e Dario, hanno sfidato il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Abbiamo un conto in sospeso”, ha sottolineato la speaker radiofonica. Largo quindi alla sfida tra Albe e LDA. Il primo ha cantato una “chicca” di Raf, “Cosa resterà degli Anni 80”, mentre l’avversario ha intonato “Niente Paura” di Ligabue.

“Hai fatto un’operazione di twist del testo di uno dei capolavori della musica italiana, in maniera consapevole, portando un messaggio importante”, ha detto Stash ad Albe. D’accordo Emanuele Filiberto: “Hai portato un messaggio green”. Albe ha avuto la meglio.

Spazio al guanto di sfida lanciato da Veronica Peparini alla maestra Celentano: Dario contro Michele. Sulle note di un medley i ballerini si sono esibiti su vari stili di danza. “Hanno pari dignità del classico e del neoclassico, ma a volte la mia collega tende a dimenticarlo”, la stoccata della Peparini. Celentano: “Questo è un guanto Dario, perché sono i tre stili che Dario sa fare nel moderno, che è il suo stile, non è un guanto di versatilità. Sono cose che Dario studia da anni, tacchi e hip hop. Voi che dite di essere tanto equi, per me non lo siete stati”. “Ti ha già dimostrato di saper fare anche altro, come il neoclassico”, ha chiosato la “Pepa”. A spuntarla è stato Michele.

Dario se l’è poi vista con Luigi, soccombendo nuovamente e finendo al ballottaggio con il suo compagno di squadra, Albe. Il primo ad esibirsi è stato quest’ultimo, a seguire largo a Dario che ha ballato sulle note di Titanium. Alla fine della sfida, vinta da Albe, Maria ha fatto sapere che ci sarebbe stato un solo eliminato. Albe ha sbroccato mentre Dario è finito al ballottaggio finale.

Amici di Maria De Filippi, quinta puntata: seconda manche

La seconda manche ha visto contrapposte le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I primi hanno messo in campo Luigi che ha cantato “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, mentre i secondi hanno schierato Nunzio che ha danzato a ritmo di samba.

Celentano caustica: “Ho pensato che Nunzio è come l’insalata, è un contorno, ho capito perché ci sono tante cose dietro, belle donne, scenografie. Mi hai dato un’idea per l’insalata”. Raimondo Todaro: “L’insalatina scondita è entrato tre settimane prima del serale e sta ancora qua”. Stefano De Martino ha chiosato: “Beh l’insalata è una costante, la trovi in tutti i menù e poi ci sono tanti tipi di insalata. Una cosa che mi piace di entrambi è che si godono le performance non perdetelo mai, però devo dire che mi è piaciuta la reinterpretazione di Luigi”. Anche il Principe ha votato per Luigi che ha vinto: “Il tuo percorso qui è solo in salita”.

Celentano-Zerbi hanno poi puntato su LDA che se l’è giocata con Serena. Celentano: “Devo dire che abbiamo visto una Serena più interprete, anche nel movimento c’era, però devo fare i complimenti a loro, perché fanno questi miscugli che distraggono, guardi uno e l’altro, si dissolve l’attenzione. Bravi”. Todaro ha colto subito la punturina: “Ma sai io ho i ballerini scarsi, quindi, devo coprire in qualche modo”. I giudici alla fine hanno preferito la ragazza.

L’ultima sfida viene vinta dalla squadra della Celentano. Sissi, Alex e Serena hanno gareggiato tra loro per capire chi avrebbe docuto restare in gara. Serena è andata al ballottaggio con Dario.

Amici di Maria De Filippi, quinta puntata: terza manche

Nella terza manche hanno iniziato Luigi e Nunzio, ed è Luigi ad averla spuntata vincere. Nella seconda sfida si sono affrontati LDA e Sissi, con quest’ultima che ha trionfato. La terza sfida ha visto i cantanti Sissi e Alex battere i ballerini Michele e Carola. Gli insegnanti Todaro e Cuccarini hanno così messo a rischio LDA, Carola e Luigi e a finire al ballottaggio contro Dario e Serena è stata Carola.

Amici di Maria De Filippi, quinta puntata: Carola eliminata ma con in tasca un nuovo lavoro

Ad essere stata eliminata, alla fine, è stata Carola. Tantissime le proteste mosse dai telespettatori. Un addio che però è stato reso meno amaro dall’annuncio di Maria De Filippi che ha spiegato alla giovane che già le è stata fatta un’importante offerta professionale. “In settimana – ha detto la conduttrice – incontrerai Fabrizio Monteverde che è il coreografo del balletto di Roma. Ti vuole proporre il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma”. Carola, incredula, è scoppiata in lacrime: “Grazie, grazie mille”.

Amici 21, quinta puntata: Zerbi-Celentano vincono il primo guanto di sfida tra prof

Anche nel corso della quinta puntata non è mancata l’ormai classica sfida tra prof. Cuccarini-Todaro hanno gareggiato di nuovo contro Zerbi-Celentano. Tema, balli di gruppo: Lorella e Raimondo hanno danzato in un medley con Gangnam Style, Waka Waka e Danza Kuduro. La squadra avversaria ha ideato un inedito e entusiasmante ballo di gruppo, lo ZerbiCele. A vincere, per la prima volta, sono stati Rudy e Alessandra. Olè!