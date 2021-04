Serale Amici 2021, prime indiscrezioni sulla finale: il super ospite

La finale di Amici 2021 andrà in onda a metà maggio, precisamente sabato 15. Manca ancora un mese e mezzo alla conclusione di un’edizione che ha appassionato gli italiani, e gli ascolti lo confermano. Il Serale di Amici 2021 è un grande successo, sebbene le eliminazioni stiano facendo arrabbiare molto il pubblico. Sui social solo due concorrenti su cinque, finora, hanno messo d’accordo tutti e sono quelli di Gaia e Ibla, anche se per molti avrebbero potuto proseguire la gara rispetto ad altri. Chi invece il pubblico neanche voleva al Serale sta proseguendo la gara, serenamente. Ma mentre il pubblico litiga a distanza con i giudici, unici incaricati al momento di stabilire chi vince e chi va a casa, Maria De Filippi sta pensando allo show della finale.

Il settimanale Vero ha lanciato oggi un’indiscrezione sugli ospiti della finale. Potrebbe arrivare uno dei nomi più amati in Italia e non solo, ma soprattutto una cantante che in questo periodo sta collezionando premi prestigiosi e soddisfazioni. Sì, proprio lei: Laura Pausini potrebbe essere ospite nella finale di Amici 2021. La rivista ha avanzato questa ipotesi sull’ultimo numero in edicola, ma ovviamente non è ancora certo. Magari la voce si è diffusa perché se ne è parlato o perché le trattative sono in corso.

Laura Pausini è un super nome, sebbene non possa piacere a tutti la sua musica non si può mettere in discussione talento e carriera. Ha vinto il Golden Globe ed è in corsa per gli Oscar con la sua Io sì: due riconoscimenti ambitissimi e prestigiosissimi. Per qualcuno portare la Pausini al Serale di Amici potrebbe essere un colpaccio, ma visti gli ascolti che le prime puntate hanno registrato non dovrebbe stupire. Le prime due puntate hanno registrato sei milioni di spettatori e oltre il 28% di share. Numeri che non dovrebbero far spalancare le bocche leggendo la notizia su Laura Pausini ospite alla finale di Amici 20.

Per il momento si tratta di una indiscrezione e dovrà essere confermata, o smentita. Finora al Serale al termine delle puntate si sono esibiti Arisa, Irama e Madame: tutti provenienti da Sanremo. La finale è ancora lontana, e ricordiamo sarà l’unica puntata in diretta, per cui tutto è ancora possibile.