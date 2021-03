Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 con Io Sì: lei reagisce così

Laura Pausini è stata candidata agli Oscar 2021 con la sua Io Sì. Una canzone che sta conquistando il mondo intero, colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti e con Sophia Loren. A ottobre scorso la Pausini aveva già manifestato tutta la sua felicità solo all’idea che la sua canzone sarebbe stata proposta per gli Oscar 2021 dai produttori del film. In quella occasione non riusciva a immaginare come avrebbe potuto reagire in tale circostanza, ma lo ha scoperto oggi. Aveva detto di non volersi creare troppe aspettative, magari per evitare di illudersi, ma avrebbe fatto bene: Io Sì è candidata agli Oscar 2021 nella categoria della miglior canzone originale.

Non molte settimane fa Laura ha vinto il Golden Globe e tra non molto potrebbe aggiungere un altro prestigiosissimo premio alla sua collezione – che tiene suo padre, come ha rivelato a Sanremo -. Io Sì sta regalando alla cantante e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione una gioia dietro l’altra. E di certo è tutto meritato. Il brano è frutto della collaborazione con Diane Warren, che la scorsa estate l’ha contattata per parlare di questa canzone, nata in inglese. Dopo aver visto il film di Ponti e averne apprezzato il messaggio, la Pausini ha deciso di accettare di interpretare la canzone, che già le piaceva molto.

Ma come avrà reagito Laura Pausini dopo la candidatura agli Oscar 2021? Per il momento ha scritto un messaggio su Instagram, nessuna reazione in diretta come era successo con la vittoria del Golden Globe. Su Instagram Laura ha scritto le sue prime parole dopo aver appreso la bellissima notizia. “Ancora non ci credo”, ha scritto a inizio messaggio. Non riesce a capacitarsi di far parte di un progetto così speciale come quello di La vita davanti a sé e lo considera uno dei regali più grandi che la vita potesse farle. “Ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare”, ha aggiunto.

Quindi ha ringraziato l’Academy per aver accolto Io Sì (Seen) e si è congratulata con Diane Warren. Ha ringraziato Niccolò Agliardi, Netflix e tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto. E non è riuscita a contenere la sua gioia:

“Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”

La cerimonia degli Oscar 2021 è prevista per domenica 25 aprile presso il Dolby Theatre di Los Angeles: dita incrociate per Laura!