Senza Cri e TrigNo, spoiler: chi dei due è stato eliminato da Amici

Come annunciato nei giorni scorsi dai profili social ufficiali di Amici 24, nel corso della registrazione del programma svoltasi ieri (la puntata sarà trasmessa su canale 5 in prime time sabato 19 aprile) ci sono state due eliminazioni. Le anticipazioni diffuse da SuperguidaTv hanno rivelato che a dover abbandonare i sogni di gloria è toccato alla ballerina Francesca Bosco e che al ballottaggio finale sono finiti i cantanti Senza Cri e TrigNo. Ora LolloMagazine ha reso noto chi avrebbe avuto la peggio tra i due artisti.

Secondo l’indiscrezione, la seconda eliminata della quinta puntata del Serale è stata Senza Cri. Dunque si sarebbe salvato TrigNo. Al ballottaggio finale, come prevede il format, sono finiti in tre. C’era anche il danzatore Francesco Fasano che è stato il primo a guadagnare la permanenza nel talent show di Maria De Filippi. Tra l’altro, quest’ultimo danza che è una meraviglia ed è tra i più quotati, secondo le case di scommesse, per la vittoria finale del programma. Anche Alessia Pecchia e Nicolò Filippucci sono tra i favoritissimi.

Non stupisce invece l’eliminazione di Senza Cri, sempre ammesso e non concesso che l’anticipazione divulgata da LolloMagazine trovi conferma nei fatti. La giovane cantante era stata a un passo dal dover lasciare la trasmissione anche la scorsa settimana quando si salvò in extremis al ballottaggio finale, battendo Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Stavolta invece, nella sfida a fine puntata, non sarebbe riuscita a mettersi in salvo.

Le offerte a Francesca Bosco dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi

Per quel che riguarda l’addio alla scuola di Francesca Bosco, la ragazza naturalmente non è stata contenta di essere stata costretta a lasciare la popolare scuola di Amici. Tuttavia può sorridere: Maria De Filippi l’ha informata del fatto che le sono giunte due proposte professionali prestigiose. Una da Budapest Dance e l’altra inerente a un tour di otto date in Sicilia.

Altra chicca trapelata dalle anticipazioni è quella relativa al guanto di sfida tra prof in cui ha trionfato nuovamente Anna Pettinelli che si è esibita con Deborah Lettieri usando un cannone.