Amici 24 anticipazioni 5° puntata: eliminazioni tra lacrime e tensioni

Oggi è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda domenica 19 aprile 2025. L’ospite di questo appuntamento è stata Giordana Angi, la quale ha presentato Strade, il suo nuovo singolo, come riporta SuperGuidaTv. La produzione ha deciso, come aveva anticipato, di procedere con due eliminazioni in questa puntata. Il nome del primo eliminato è stato svelato in studio, mentre il secondo nella Casetta. Francesca è l’allieva che ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi dopo la prima manche, mentre al ballottaggio finale sono finiti Senza Cri e TrigNo. Questi due casi sono stati caratterizzati da lacrime e tensioni.

Amici 24 anticipazioni 19 aprile: eliminato, ballottaggi e manche

La prima manche della quinta puntata del Serale, secondo la anticipazioni, vede sfidarsi le squadre Zerbi-Cele contro Petti-Letti.

Alessia contro Nicolò, vince la ballerina.

Guanto di sfida Chiara vs Francesca: viene annullato, in quanto Cristiano Malgioglio non è riuscito a scegliere. Per questo motivo, il giudice discute con Alessandra Celentano. Elena D’Amario vota per Chiara, mentre Amadeus per Francesca.

Alessia contro TrigNo, vince TrigNo.

Al ballottaggio finiscono in automatico Nicolò, TrigNo e Francesca. Alla fine, ecco che la ballerina, che di recente è uscita allo scoperto con Jacopo Sol, viene eliminata. Nella quarta puntata c’è stata solo un’eliminazione, quella di Chiamamifaro. Questa volta, invece, sono due gli allievi che lasciano Amici.

La seconda manche della quinta puntata, secondo le anticipazioni di Amici 24, vede in sfida ancora Zerbi-Cele contro Petti-Letti.

Nicolò e TrigNo contro Antonia, vince la cantante.

Chiara contro Nicolò, vince il cantante.

Jacopo Sol contro Nicolò, vince il primo.

Di nuovo al ballottaggio Nicolò e TrigNo. Il primo si salva, mentre il secondo finisce al ballottaggio finale, ovvero a rischio eliminazione.

Nella terza manche si sfidano le squadre Cucca-Lo contro Zerbi-Cele

Alessia contro Senza Cri, vince la ballerina.

Guanto di sfida hip hop commerciale Daniele vs Francesco, vince il primo.

Scontro tra Emanuel Lo e Celentano durante il Guanto di sfida. Il ballerino è convinto che Alessandra assegni dei guanti “cattivi”, in quanto Francesca non ha mai studiato hip hop. Sia lui che Senza Cri finiscono in automatico al ballottaggio. A rischio eliminazione è la cantante, in quanto Francesco viene salvato dai giudici. Alla fine, dunque, ci sono Senza Cri e TrigNo al ballottaggio finale. Il nome dell’eliminato verrà svelato nel parte finale della quinta puntata del Serale da Maria De Filippi, in Casetta. Ciò che è noto, per il momento, è che TrigNo si complimenta con Senza Cri durante la loro sfida finale.

Non solo, il cantante appare abbastanza agitato. Da lontano, Chiara cerca di dargli supporto, consigliandogli di mantenere la calma. Un ballottaggio finale ricco di tensione per TrigNo, a quanto pare.

Amici 24 Serale anticipazioni: l’eliminazione di Francesca tra le lacrime

L’eliminazione di certo non fa felice Francesca, la quale però comunque festeggiare per il suo risultato. Infatti, la ballerina riceve due proposte interessanti, una da Budapest Dance e l’altra è legata a un tour di otto date in Sicilia. Jacopo Sol, prima di salutarla, le dice che per lui questo percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lei e che la considera “una persona speciale”. Ai due viene concesso di salutarsi per bene fuori dallo studio, dietro le quinte. Durante una delle sue ultime esibizioni, Alessia Pecchia non trattiene le lacrime. Anche Antonia piange per la sua amica e poi anche nel vedere Senza Cri al ballottaggio finale.

Per quanto riguarda il Guanto di sfida dei professori, vince di nuovo Anna Pettinelli, che si esibisce con Deborah Lettieri, e regala l’ennesimo colpo di scena usando un cannone. Tra le varie anticipazioni, c’è una riguardante Nicolò, il quale non trattiene le lacrime, non si sa il motivo. Vince, invece, la borsa di studio di Enel, questa volta, Francesco.