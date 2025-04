Amici, Chiamamifaro eliminata: rivelazione a sorpresa di Maria sui genitori

Chiamamifaro, all’anagrafe Angelica Gori (la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori), è stata eliminata al termine della quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Al ballottaggio si è sfidata con Senza Cri. Poco prima che la conduttrice pavese comunicasse chi avrebbe dovuto lasciare il talent show, la cantante romana ha avuto una crisi di pianto. Già durante la puntata era scoppiata in lacrime. A un certo punto la De Filippi le ha detto “basta”, spiegandole che la vita continua anche al di fuori della popolare scuola di Canale 5. Inoltre ‘Queen Mary’, nell’annunciare l’uscita di scena di Chiamamifaro, ha rivelato a sorpresa che mai i genitori dell’allieva si sono fatti sentire.

“Rimane Cristiana, Angelica sono contenta di averti conosciuta. Non ho mai ricevuto una chiamata né da tuo padre né da tua madre, nemmeno durante i casting”, ha raccontato Maria per chiarire che non c’è stata alcuna raccomandazione, tantomeno alcuna pressione da parte del padre e della madre della giovane cantante. Il pubblico che segue Amici, a giudicare dalle reazioni a caldo sui social, si è spaccato sull’eliminazione. Una parte di telespettatori l’ha ritenuta tutto sommato giusta, l’altra ha sostenuto che sarebbe stato più giusto se ad uscire fosse stata Senza Cri.

Le lacrime di Senza Cri

Senza Cri, dopo aver perso una sfida con Francesco, è scoppiata in lacrime. Non ha retto ad alcune puntualizzazioni del giudice Cristiano Malgioglio. Maria l’ha fatta ragionare, spiegandole che fuori da Amici le pressioni e la concorrenza saranno molto più toste di quelle avvertite nella scuola. Inoltre le ha consigliato di essere più positiva. “Sì, ma io voglio restare qui. E scusate se piango. Le lacrime scendono da sole, non le controllo”, ha detto la giovane allieva.

Amici 24, Celentano e Lettieri: nuovo scontro ruvido

Nel corso della puntata è anche andato in scena l’ennesimo scontro tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Quest’ultima ha sostenuto che la collega faccia del “pietismo” e non faccia il bene dell’allieva Francesca in quanto tenderebbe troppo a giustificarla. Lettieri ha risposto per le rime. ‘Cele’ ha poi scandito un’esternazione al vetriolo: “Io sono da 25 anni ad Amici e sempre ha funzionato così. Se non vi sta bene, andate a casa. E pure tu Deborah vai a casa”.