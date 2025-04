Maria De Filippi contro Celentano ma sbaglia: il chiarimento inutile

Anche i migliori a volte sbagliano. Maria De Filippi, nel corso della quarta puntata del Serale di Amici, ha avuto un botta e risposta con Alessandra Celentano, volendo fare una puntualizzazione su un’esternazione della temuta prof. In particolare la conduttrice pavese ha sostenuto che ha dovuto intervenire per fare comprendere al pubblico una determinata dinamica, spiegando che alcuni dettagli non possono essere chiari ai telespettatori. Ma in realtà sono chiarissimi. L’episodio si è svolto dopo il guanto di sfida tra Francesco e Daniele, perso da quest’ultimo.

I due allievi si sono scontrati in una sfida ricca di talento. Daniele ha avuto la peggio. Nonostante ciò tutti i giudici si sono complimentati in modo convinto con il giovane. Mentre stava parlando Elena D’Amario, la Celentano ha voluto sottolineare che il suo allievo, tra le altre cose, “non si lamenta mai”. Sulla faccenda è immediatamente intervenuta Maria De Filippi che a bruciapelo ha chiesto: “Perché Francesco si lamenta?” “No anzi, Francesco è gioioso”, la contro risposta della prof. “E allora perché hai detto questa cosa? Stanno gareggiando Daniele e Francesco, non altri, sono loro a dover essere valutati”.

“Posso dire che Daniele non si lamenta mai?”, ha continuato con tono di sfida la Celentano. Maria a questo punto ha aggiunto: “Lo so cosa volevi dire, ma ci sono dei dettagli che sfuggono al pubblico a casa. Per questo io devo intervenire”. In realtà, chi segue Amici sa molto bene chi ha voluto pungolare la prof, vale a dire la collega Deborah Lettieri e l’allieva Francesca. Insomma, la ‘Cele’ ha lasciato intendere che ritiene che la Lettieri e la ragazza si appigliano a delle scuse troppe volte. Una stoccata compresa da tutti.

Tra l’altro la regia ha pure indugiato su Francesca nel momento in cui è andata in scena la ‘sgridata’ di ‘Queen Mary’. Per farla brevem, tutto molto chiaro. E infatti sui social tantissimi utenti sintonizzati su Canale 5 hanno evidenziato che Maria sbaglia a credere che loro non comprendano i “dettagli” delle dinamiche del talent.