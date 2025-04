Amici Serale, anticipazioni 4^ puntata: ecco gli eliminati provvisori

Si è conclusa la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 24. Anche questa settimana prevista una sola eliminazione. In studio è tornato un amato ex allievo della scuola, Sangiovanni, reduce da un periodo di riposo assoluto. Il giovane artista ha intonato il suo nuovo singolo intitolato Luci allo Xeno. Tutte le anticipazioni sono state fornite da Amici News e SuperGuidaTv.

Amici 24, eliminazione: chi è andato al ballottaggio

Serata storia per il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La loro squadra ha perso tutte le manche. Alla fine, a ritrovarsi al ballottaggio per l’eliminazione sono state Chiamamifaro e Senza Cri.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: prima manche

CuccaLo contro Zerbi-Cele. Questo l’esito delle sfide:

Francesco vs Antonia. Trionfo di quest’ultima

Senza Cri vs Alessia. Vittoria per la prima

Guanto di sfida sulla versatilità: Francesco vs Daniele. Ha avuto la meglio Francesco

Al ballottaggio sono andati i tre danzatori Alessia, Chiara e Daniele. Le prime due si sono salvate, il ragazzo no.

Seconda mache: chi ha vinto

CuccaLo contro Zerbi-Cele. Questo l’esito delle gare:

Senza Cri vs Antonia e Jacopo Sol. Trionfa il tandem

Francesco vs Antonia. Vittoria del giovan

Senza Cri vs Alessia. Trionfo di Alessia

Al ballottaggio si sono scontrati Senza Cri e Francesco. Lui si è salvato, lei è andata al ballottaggio finale.

Terza manche: l’esito

Zerbi-Cele contro PettiLetti. Questo il risultato delle sfide

Guanto di sfida sulla tecnica: Chiara vs Francesca. Vittoria di Chiara e scontro le prof Lettieri e Celentano

Chiamamifaro vs Nicolò. Quest’ultimo ha avuto la meglio.

Duetto di Nicolò e TrigNO vs Jacopo Sol. Ha perso quest’ultimo.

Al ballottaggio sono finiti i tre cantanti Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol. Chiamamifaro è stata l’eliminata provvisoria.

Al ballottaggio si è salvato Daniele. Dunque una tra Chiamamifaro e Senza Cri è stata eliminata.

La sfida inedita con prof e giudici

Sfida inedita e mixata. In studio si sono esibiti prof e giudici assieme. In particolare si sono formati i team Rudy Zerbi-Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio-Anna Pettinelli, Amadeus-Lorella Cuccarini. Hanno cantato e ballato Mamma mia di Guè Pequeno e Rose Villain. I prof che non hanno gareggiato hanno vestito i panni dei giudici. A trionfare è stato il tandem formato da Amadeus e Cuccarini.