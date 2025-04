Amici, nuovi guanti di sfida: allievi in crisi e scintille tra professori

Sabato 12 aprile andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Come sempre le registrazioni sono avvenute qualche giorno prima, di conseguenza già sono state svelate alcune anticipazioni in merito a quello che vedremo domani sera. Non sono state ancora diffuse notizie su chi andrà al ballottaggio e quindi a rischio eliminazione, tuttavia si è saputo di un guanto di sfida tra Francesca Bosco e Chiara Bacci. Proprio la sfida tra le due allieve sarà motivo di scontro tra le rispettive insegnanti, Deborah Lettieri ed Alessandra Celentano.

Le anticipazioni della puntata di domani

La puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda in prima serata domani su Canale 5 si preannuncia ricca di sorprese. Come di consueto, difatti, già ci sono state le registrazioni e sul web sono state diffuse le prime anticipazioni su quello che vedremo. Nello specifico ci sarà un guanto di sfida lanciato dall’insegnante Alessandra Celentano che vedrà protagoniste le allieve Chiara Bacci e Francesca Bosco, quest’ultima della coach Deborah Lettieri. Proprio il messaggio in allegato al guanto di sfida manderà in crisi Francesca, scatenando uno scontro tra le due maestre.

A ferire l’allieva sarebbero state nello specifico alcune parole della Celentano che l’avrebbe definita peggiorata rispetto al passato sotto tutti i punti di vista. Quest’affermazione avrebbe spinto Deborah Lettieri a difendere Francesca. A quel punto Alessandra Celentano avrebbe precisato come le sue osservazioni fossero rivolte esclusivamente all’aspetto tecnico e non alla persona.

Quello tra Chiara e Francesca non sarà l’unico guanto di sfida. Ci sarà difatti anche lo scontro tra Antonia Nocca e TrigNO, allievo di Anna Pettinelli. A lanciare la sfida sarà proprio quest’ultima. Inoltre ci saranno anche i guanti tra prof. Per quanto riguarda, invece, l’eliminazione, domani verrà eliminato un solo allievo. Al ballottaggio andranno tre ragazzi, gli sconfitti di ogni manche, che si sfideranno tra loro per rimanere nel talent. Come di consueto il nome dell’eliminato verrà rivelato da Maria De Filippi una volta che tutti i concorrenti saranno rientrati all’interno della casetta.