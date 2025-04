Amici 24 eliminato terza puntata: il nome svelato scuote molti fan

Nella prima serata di sabato 5 aprile 2025 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24. I concorrenti si stanno giocando tutti e, dopo una doppia eliminazione, nel primo appuntamento, solo un allievo ha lasciato definitivamente il talent show di Maria De Filippi. La terza puntata è stata registrata ieri e le anticipazioni non hanno riportato in modo ufficiale chi è stato eliminato tra TrigNo e Luk3, protagonisti dell’ultimo ballottaggio.

Questo perché l’eliminazione al Serale viene svelata dalla conduttrice quando i concorrenti sono già in Casetta, senza pubblico. Nel frattempo, è arrivata una segnalazione che svela che l’eliminato della terza puntata sarebbe Luk3. A lanciare l’indiscrezione sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Alessandro Rosica tramite Instagram. Si tratta di uno dei concorrenti più amati e apprezzati dal pubblico e, in particolare, dai telespettatori più giovani.

A dimostrarlo non sono soltati i numerosi commenti positivi che Luk3 riceve dall’inizio della sua esperienza nel programma, ma anche i numeri da lui registrati. Durante il percorso degli allievi sono usciti vari loro inediti e Luca Pasquariello – questo il suo nome completo – è sempre stato in alto nelle classifiche degli ascolti. Di sicuro, l’allievo è riuscito a conquistare una buona fetta di pubblico, che su X sta già commentando queste nuove segnalazioni.

C’è chi dice che senza di lui il talent show potrebbe perdere share e chi, invece, crede che sia giusto che Luk3 ad Amici 24 abbia concluso così il suo percorso. Nelle classifiche fatte dai giudici e anche durante il Serale Luca non è sempre stato vincente. Infatti, c’è da dire che la sua eliminazione, sebbene sia amato da tanti telespettatori, non sia poi così inaspettata.

Amici 24: qual è l’ultimo ballottaggio della terza puntata

Dopo le eliminazioni di Raffaella, Vybes e Asia, sembra che si sia aggiunto alla lista Luk3. Quest’ultimo avrebbe perso la sfida finale contro TrigNo. I due cantanti si sono ritrovati a sfidare Chiara nel ballottaggio conclusivo della serata. I giudici Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario hanno deciso di salvare subito la ballerina di Alessandra Celentano, lasciando in bilico TrigNo e Luk3. Non resta che attendere la messa in onda della terza puntata, durante la quale è stata ospite Alessandra Amoroso con il suo pancione, per scoprire se effettivamente è il fidanzato di Alessia ad aver lasciato la Scuola di Canale 5.