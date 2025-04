Amoroso a Amici, prime foto col pancione e gesto ‘perfetto’ di Maria

Alessandra Amoroso per la prima volta in tv con il pancione: è accaduto durante la registrazione del Serale di Amici di Maria De Filippi di giovedì 3 aprile (la puntata sarà trasmessa sabato sera su Canale 5). La cantante è stata ospite in studio per presentare e cantare il suo nuovo singolo, “Cose stupide”. Le foto della sua apparizione sono state diffuse dall’ufficio stampa di “Queen Mary”. Dagli scatti si vede la cantante con indosso un lungo abito scuro. Evidente il pancione. Maria, nell’accogliere la sua ex allieva, è stata come al solito ‘perfetta’. Si è resa protagonista di un dolce e materno gesto, schioccandole un bacio in fronte. Con l’artista salentina, fin dai tempi in cui era una giovane aspirante cantante, ha instaurato un legame di amicizia e stima.

Tutto sulla gravidanza di Alessandra Amoroso

Il futuro papà è Valerio Pastore. L’uomo, di professione tecnico del suono e videomaker, ha otto anni meno di Alessandra Amoroso. Originario di Eboli, comune in provincia di Salerno, è nato il 6 agosto 1994. Pare che abbia conosciuto l’artista in ambiente professionale. Sia lui sia lei sono molto riservati e poco si sa della loro relazione. Certo invece che diventeranno a settembre entrambi genitori per la prima volta. La Amoroso, nei giorni scorsi, nel rivelare la dolce attesa ha anche spiegato che accoglierà una figlia. Già deciso anche il nome: si chiamerà Penelope.

Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso: di cosa parla ‘Cose stupide’

Il 4 aprile è uscito il nuovo singolo dell’ex allieva di Amici, “Cose stupide”. Il brano porta la firma di Daniele Fossatelli (Jeson), Leonardo Zaccaria e Pietro Celona, il quale ha preso anche parte alla scrittura de “Il filo rosso” di Alfa. Il nuovo brano della Amoroso parla di un incontro non desiderato con una persona che è ormai lontana dal cuore di chi canta.

Il testo è costruito sui ricordi e le emozioni vissute. Inoltre, manifesta anche qualche giustificato risentimento. Di fatto il brano è un dialogo che rievoca una sofferenza che, però, non viene interamente condannata in quanto c’è consapevolezza che il dolore, in certi casi, fa parte del gioco.