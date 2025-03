Alessandra Amoroso incinta, l’annuncio: “Cresce dentro di me”

Alessandra Amoroso ha dato l’annuncio più bello di sempre: infatti, la nota cantante salentina ha rivelato di essere in dolce attesa. Tra alcuni mesi, una bellissima bambina arriverà a riempire la sua vita e quella del suo compagno, Valerio Pastore. Una notizia meravigliosa che ha lasciato tutti senza parole: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite” ha scritto Alessandra sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto meraviglioso in cui Valerio bacia la sua pancia pronunciata. “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino“.

Delle parole che hanno commosso tutti, in modo particolare i numerosi fan di Alessandra che la seguono oramai da quindici lunghi anni. Per tutto questo tempo, lei ha fatto davvero del suo meglio per tenere riservata la propria vita privata, ma ora è stato necessario per il bene che la lega al suo pubblico, raccontare questa novità così importante che sta cambiando già la sua vita. Come lei stessa ha raccontato, la bambina a quanto pare nascerà a settembre e tutti sono curiosi di sapere a chi somiglierà. Gli auguri sui social sono arrivati in un batter d’occhio, tutti sono davvero entusiasti per questa bellissima notizia.

Alessandra Amoroso in dolce attesa

La notizia di questa bambina è arrivata come un fulmine a ciel sereno, infatti Alessandra è stata davvero molto brava a tenere questo segreto negli ultimi mesi. Bisogna ammettere che i fan più attenti avevano notato che qualcosa era cambiato in lei, anche dal modo in cui stava utilizzando i social. La novità era nell’aria ma saperlo con assoluta certezza è stato decisamente meraviglioso per il suo pubblico fedele che, in tutti questi anni, non l’ha mai lasciata da sola e che ha sempre supportato ogni sua avventura. Ora sarà l’arrivo di una figlia a cambiare la sua vita e il suo pubblico sarà lì ad assisterla in questo nuovo ed entusiasmante momento della sua vita.

“Non ironicamente piangendo perché so quanto tu desiderassi tutto questo. Sarà una bambina amatissima. Già vi immagino e mi batte fortissimo il cuore. Auguri ragazzi, non potevate farvi regalo più bello” si legge sotto al suo post, dove gli auguri per Alessandra non sono mancati. Adesso non rimane da fare altro che attendere settembre per assistere al miracolo della vita, un momento meraviglioso per una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano.