Alessandra Amoroso incinta? C’è un nuovo dettaglio, cos’è emerso

Alessandra Amoroso è incinta? La voce circola esattamente da 10 giorni. A diffonderla è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riferito che una gola profonda le ha assicurato che la cantante salentina è in dolce attesa. Tale fonte ha pure sostenuto che in arrivo c’è una figlia che dovrebbe nascere a settembre e che sarà chiamata Penelope Maria. Insomma, secondo tale fonte ‘ben informata’ non solo ci sarebbe in corso una gravidanza, ma già si saprebbe pure il sesso del bebè e già sarebbe pure stato deciso il nome da dare alla creatura. Cosa c’è di vero in questo gossip? L’artista pugliese davvero diventerà mamma accogliendo una piccola assieme al compagno Valerio Pastore?

Alessandra Amoroso: cosa è successo dopo la diffusione delle voci che la vogliono incinta

Come si diceva, è ormai da dieci giorni che si mormora della presunta dolce attesa di Alessandra Amoroso. A colpire, da quando la voce è stata diffusa, c’è un dettaglio non da poco. La cantante non ha mai usato i suoi profili social in modo ossessivo compulsivo; però, quasi sempre, negli ultimi mesi, li ha tenuti aggiornati con dei post pubblicati ogni qualche giorno. Insomma, non fa parte di quelli che postano un sacco di contenuti, ma nemmeno di quelli che si eclissano per settimane o mesi.

Alla luce di ciò, è curioso notare che sui suoi account tutto tace dal 18 febbraio. Ed è ancora più curioso notare che da dieci giorni a questa parte, su Instagram, sotto l’ultimo suo post, quello appunto del 18 febbraio, si sono fatti vivi tantissimi fan, chiedendole se sia vero il gossip sulla sua dolce attesa. L’artista, nonostante le tante richieste di chiarimenti, non ha risposto a nessuno. Non ha nemmeno smentito con una storia Instagram o con una intervista alla stampa le indiscrezioni che la vogliono incinta.

La faccenda è interessante se si considera che solitamente, in certe situazioni, se si è innanzi a una fake news, arriva una smentita; se invece si è innanzi a uno scoop arriva il silenzio in attesa che i diretti interessati trovino il tempo che ritengono più opportuno per confermare la notizia. Tale schema non è una certezza, ma non di rado si rivela attendibile. Per farla breve, l’ipotesi relativa alla gravidanza dell’artista di Galatina appare oggi tutt’altro che da scartare o da depennare come fake news.