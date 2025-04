Amici, annuncio ufficiale: 2 eliminati e i 3 favoriti per la finale, i nomi

Amici di Maria De Filippi, attraverso un post divulgato sui propri account social ufficiali, ha reso noto che nella quinta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 19 aprile su Canale 5, ci saranno due eliminazioni e non una, come invece accaduto nelle scorse settimane. Dunque la registrazione che si terrà giovedì vedrà due allievi fare le valigie e abbandonare definitivamente i sogni di gloria. Non appena il talent show ha comunicato la notizia, i telespettatori affezionati al programma hanno cominciato a fare pronostici su chi sarà costretto a salutare la popolare scuola di danza e canto.

Secondo molti, le due allieve che rischiano di più e che quindi saranno eliminate nella prossima puntata sono Francesca Bosco e Senza Cri (all’anagrafe Cristiana Carella). Quest’ultima è stata a un passo dall’addio nella scorsa puntata, quando al ballottaggio finale si è scontrata con Chiamamifaro. Ad avere la peggio è stata la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Alcuni utenti hanno sostenuto una teoria dal sapore complottista, affermando che Senza Cri è stata salvata non per merito, ma per far sì che il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non rimanesse con zero cantanti in gara.

Finora solo nella prima puntata del Serale si è assistito alla doppia eliminazione. Ad essere estromessi dalla competizione furono il cantante Vybes e la danzatrice Asia De Figlio. Nelle puntate successive si è proceduto a rilento con le eliminazioni. Solamente una ogni sabato sera. Fino a questo momento, dal Serale sono stati mandati a casa 5 ragazzi. Oltre ai già citati Vybes e Asia Del Figlio, hanno salutato il programma la ballerina di latino Raffaella Mitaritonna, il cantante Luk3 e l’artista Chiamamifaro.

Amici 24, chi sono i favoriti per la vittoria finale

In gioco, con il sogno di raggiungere la finale e acciuffare il trionfo, sono rimasti nel canto Antonia Nocca, Jacopo Sol (Jacopo Pio Porporino), Nicolò Filippucci, Senza Cri (Cristiana Carella) e TrigNo. Nella categoria ballo, ancora in corsa Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Daniele Doria, Francesca Bosco e Francesco Fasano. I più quotati dalle case scommesse per la vittoria finale sono Nicolò Filippucci, Alessia Pecchia e Francesco Fasano. Per gli scommettitori è quasi impossibile invece che si verifichi il trionfo di Francesca Bosco e TrigNo.