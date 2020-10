Selvaggia Roma: “Ho il Covid”, cosa succede ora al Grande Fratello Vip

By

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex protagonista di Temptation Island ha contratto il Coronavirus. Rimandato il suo ingresso nel reality show guidato da Alfonso Signorini.

È Selvaggia Roma la nuova concorrente del Grande Fratello Vip positiva al Coronavirus. Dopo aver inizialmente negato in un’intervista concessa all’Adnkronos, la web influencer ha ammesso la verità in alcune stories di Instagram. La 30enne ha confidato di aver mentito perché presa alla sprovvista e da un pizzico di paura. Selvaggia ci ha però tenuto a precisare che sta bene – non ha alcun sintomo – e che la carica virale del suo tampone è piuttosto bassa.

Selvaggia Roma ha inoltre puntualizzato di non essere entrata in contatto con gli altri due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, ovvero Stefano Bettarini e Giulia Salemi. I tre dovevano fare il loro ingresso nel corso della tredicesima puntata del reality show, in onda lunedì 26 ottobre. Pochi minuti prima della diretta, però, è arrivato il responso del tampone di Selvaggia che ha così di fatto stravolto la scaletta.

Selvaggia Roma ha ribadito che il suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia – tamponi permettendo – è solo momentaneamente rinviato e non annullato come ipotizzato da qualcuno nelle ultime ore. Del resto la quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata allungata fino al prossimo febbraio e c’è spazio per una nuova concorrente.

Ma la scelta di ingaggiare Selvaggia è dipesa molto dal suo passato sentimentale: qualche tempo fa ha avuto una relazione, finita male, con Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. La Roma doveva dunque entrare come “elemento disturbatore” del bunker di Cinecittà. Sarà la stessa cosa in caso di ingresso posticipato?

Nonostante il tampone positivo, Selvaggia Roma ha ribadito di stare bene e con un post Instagram ha messo a tacere gli “invidiosi”, Eliana Michelazzo in primis. L’ex agente di Pamela Prati – un tempo amica di Selvaggia – in questi giorni ha pubblicamente attaccato sui social network la nuova gieffina.

La replica della Roma non si è fatta attendere:

“L’invidia è quel sentimento che nasce nei miserabili nell’esatto momento in cui assumono la consapevolezza di essere dei falliti. E comunque attenzione che da una recente statistica si è appreso che si muore più di invidia che di Covid!”

Perché hanno litigato Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo

Selvaggia Roma ha sostenuto parecchio Eliana Michelazzo ai tempi di Pratiful. Le due hanno pure convissuto per un periodo a Roma. La lite è scoppiata lo scorso inverno, quando l’ex agente di Pamela Prati ha accusato la star di Temptation Island di averle rubato diverse cose. Oggetti di lusso che sarebbero spariti dal guardaroba di Eliana. Non solo: pare che la Roma abbia avuto pure una storia con l’ex fidanzato della Michelazzo. Tutte accuse che Selvaggia ha prontamente smentito.

Chi entra venerdì al Grande Fratello Vip

Dopo l’affaire Selvaggia Roma, il futuro del Grande Fratello Vip appare incerto. Venerdì 30 ottobre dovrebbe entrare Paolo Brosio mentre è ancora da decidere la presenza di Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Entrambi hanno già partecipato al programma, rispettivamente alla prima e terza edizione.