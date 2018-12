Selvaggia Roma, altri attacchi. Sfogo e scelta inedita: “Nuovo metodo”

Selvaggia Roma, piovono altri attacchi. Lo sfogo dell’ex d Francesco Chiofalo e la scelta inedita: “Nuovo metodo”

Selvaggia Roma ancora vittima degli hater del web. La ragazza romana, già negli scorsi giorni, ha denunciato sui social i pesanti insulti da cui è stata bersagliata, dopo che si è diffusa la notizia che al suo ex compagno Francesco Chiofalo gli era stato diagnosticato un tumore cerebrale (diversi utenti, nel richiedere scioccamente un suo parere sull’accaduto, l’avevano criticata ferocemente). La Roma, in quell’occasione, ha anche colto la palla al balzo per far sapere che i biasimi a lei rivolti, in realtà, non sono mai cessati dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Oggi Selvaggia si è stufata ed è passata alla controffensiva.

“Nuovo metodo per le persone che vi ridicolizzano e vi prendono per il c. Ora mi diverto anche io”. Controffensiva di Selvaggia

“Nuovo metodo per le persone che vi ridicolizzano e vi prendono per il c. Ora mi diverto anche io. Mettendovi in ridicolo e prendendovi in giro con la vostra stessa moneta. Così forse vi passerà la voglia. Buongiorno così”, ha scritto Selvaggia nelle scorse ore tra le sue Instagram Stories. Dalle parole ai fatti è stato un attimo. La Roma ha infatti deciso di agire in maniera inedita contro gli hater, pubblicando delle loro foto (piuttosto imbarazzanti, scovate sui loro profili) e dei loro ‘profondi’ pensieri (anch’essi carpiti dai loro profili), evidentemente in contrasto con la maleducazione mostrata nei suoi confronti. Insomma, dalla serie ‘Predica bene e razzola male’.

Francesco Chiofalo colpito da un tumore cerebrale: le parole di Selvaggia e Desirée Maldera, protagoniste con lui a Temptation Island

Oltre a rispondere per le rime agli odiatori seriali del web, la Roma, pochi giorni fa, si è espressa su quanto sta vivendo Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato con cui partecipò a Temptation Island. Anche Desirée Maldera, all’epoca tentatrice che trovò un certo feeling con ‘Lenticchio’, ha detto la sua, rivelando di aver sempre mantenuto i contatti con il personal trainer romano, nonostante le loro strade si siano divise dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia.