Selvaggia Roma in lacrime a Natale: la sorpresa del fidanzato Luca VIDEO

Selvaggia Roma in lacrime: l’anello di fidanzamento del fidanzato Luca

Sorpresa a Natale per Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto l’anello di fidanzamento dal nuovo fidanzato Luca. Come potete vedere nel video più in basso, la web influencer non si aspettava un regalo del genere. La ballerina ha mostrato il pegno d’amore con commozione e gioia. Selvaggia e Luca stanno ufficialmente insieme da un anno ma la loro è una storia ben più complessa. I due sono stati insieme tempo fa, prima che la Roma frequentasse Francesco Chiofalo, e sono tornati insieme dopo la fine dell’avventura nel reality show di Filippo Bisciglia. Subito sono andati a convivere, anche se nel corso del tempo qualche crisi non è mancata. Oggi la coppia è serena e affiatata, pronta a compiere il grande passo.

Francesco Chiofalo tumore al cervello: la reazione di Selvaggia

Negli scorsi giorni Selvaggia Roma è stata presa di mira da alcuni follower. Mentre l’ex Francesco Chiofalo annunciava di avere un tumore al cervello, la romana si mostrava su Instagram in discoteca, scatenata in pista col suo Luca. In quel momento Selvaggia non era a conoscenza della situazione e lo ha ribadito sui social network. “Darmi colpe che non ho e dire che sono una persona schifosa perché non dico la mia non è normale. Francesco ha fatto delle storie dicendo questa cosa (il tumore, ndr). Io innanzitutto penso che debba essere una questione privata. Seconda cosa, se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”. Infine dichiara: “Io non devo andare da nessuna parte. Lui ha una compagna da quasi un anno e lei convive da lui. Anch’io ho un compagno. Non fatemi passare per quella sbagliata. Al posto di insultarmi, usate le energie per sostenerlo”, ha detto la Roma.

Temptation Island: Francesco Chiofalo operato dopo Natale

Se Selvaggia Roma è serena accanto a Luca, Francesco Chiofalo si appresta a combattere la battaglia più importante della sua vita. Il personal trainer verrà operato a gennaio: un intervento lungo e delicato che durerà ben 18 ore.