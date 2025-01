Selvaggia Lucarelli, “via segui social a Mariotto”: c’entra Verissimo?

Sembra che l’amicizia ritrovata tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sia arrivata al capolinea. Oggi, domenica 12 gennaio, Mariotto è apparso eccezionalmente a Verissimo, ‘tradendo’ la Rai. Pur trovandosi in un programma Mediaset, il focus dell’intervista è stato chiaramente la controversia che lo ha coinvolto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo una stagione segnata da battute discutibili e giudizi sopra le righe, Mariotto ha abbandonato improvvisamente una delle ultime puntate in diretta, lasciando la giuria incompleta e costringendo Milly Carlucci a gestire le esibizioni rimanenti con un voto in meno.

Sulla vicenda si è detto di tutto, incluse accuse di molestie ad un ballerino, successivamente smentite. A Silvia Toffanin, Guillermo ha ribadito quanto già spiegato a Ballando: l’abbandono sarebbe stato dovuto a un problema lavorativo urgente che lo stava mettendo sotto pressione. Nonostante il ritorno nella semifinale, Mariotto è poi mancato alla finale a causa di un incidente durante un gioco acrobatico, in cui si è infortunato al ginocchio al punto da non riuscire a camminare.

Nell’intervista, Mariotto ha ribadito di non essersi sentito ferito dai commenti ricevuti e di ritenere di non aver fatto nulla di grave, non comprendendo quindi il motivo di tanto clamore. Per quanto riguarda il suo ingresso a sorpresa alla semifinale, invece, non ha mancato di lanciare una frecciatina a Ballando con le Stelle: “Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo, invece è crollato. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 29% di share”. Difatti, Mariotto ha insinuato che, nella semifinale, ci sia stato un “giochetto” strategico per alzare gli ascolti, facendolo entrare in studio solo a metà diretta.

Le sue parole hanno subito fatto discutere, soprattutto perché Mariotto fa parte del cast di Ballando con le Stelle da quasi 20 anni e ha spesso parlato di Milly Carlucci una “mamma televisiva”. In tanti, quindi, non si aspettavano un ‘voltafaccia‘ simile. Ma, non è tutto. Il costumista ha avuto da ridire anche su Selvaggia Lucarelli. Nonostante le critiche ricevute per il suo comportamento nello show, la Lucarelli lo aveva difeso pubblicamente, dichiarando di volergli bene e di comprendere le sue fragilità in un momento difficile. A Verissimo, però, Mariotto ha contestato le affermazioni della giornalista:

Non si tratta di fragilità, ho delle emotività, ho un momento di upgrade spirituale. Lei ha usato la parola fragilità perché lei la vede così, io lo vedo come un momento di potenza. Io parlo attraverso le canzoni d’amore, al comportamento generale di tutti rispetto al fatto che fossi andato via dalla puntata per una necessità incombente, risponderei con il brano “Buco nel cuore” di Cocciante, perché avevo un buco nel cuore. Anche se adesso sono felice.

Selvaggia, attualmente in vacanza con il compagno Lorenzo Biagiarelli, come ha reagito a quest’inaspettata intervista? Stando a quanto riportato dall’account esperto della Rai “CinguetteRai“, la giornalista avrebbe smesso di seguire Mariotto su Instagram, un gesto che potrebbe indicare il suo disappunto verso il collega. Tuttavia, è necessario ribadire che non è chiaro se lo seguisse già prima o meno.