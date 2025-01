Mariotto verità sulle vicende e ritorno a Ballando. Toffanin se la ride

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 tra i diversi ospiti c’è stato anche il giudice di Ballando Con Le Stelle Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha raccontato a Silvia Toffanin la verità in merito alla sua assenza nell’ultima puntata del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Come di consueto oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi c’è stato anche Guillermo Mariotto, giudice di Ballando Con Le Stelle. Negli ultimi mesi si è parlato molto di lui a causa di diverse vicende legate proprio allo show di Rai 1. Il giurato ha dapprima inavvertitamente abbandonato lo studio nel corso di una puntata, poi si è abbandonato ad un fuorionda ed infine è risultato assente alla finale a causa di un incidente avvenuto durante un viaggio. A riguardo se ne sono dette di ogni e Toffanin ha quindi voluto chiedere qualche informazione in più a riguardo al diretto interessato, il quale ha svelato la verità circa la sua assenza alla finale del programma condotto da Milly Carlucci.

La verità su quanto accaduto a Ballando Con Le Stelle

Mariotto ha esordito dicendo di non essersi sentito ferito dagli attacchi ricevuti in quanto non guarda la televisione ed i social e, di conseguenza, è rimasto all’oscuro di diverse cose. Riguardo all’accusa di presunta molestia ha ribadito come non fosse mai avvenuta. Riguardo al suo abbandono dello studio durante una delle puntate di Ballando Con Le Stelle ha ribadito come sia stato dovuto ad un problema di lavoro che gli stava generando particolare stress. Poiché preferiva evitare di stare male davanti ad altre persone e la situazione in azienda era particolarmente urgente, ha quindi pensato di abbandonare lo studio credendo che la causa non causasse eccessivi problemi. Diversamente da quanto pensato, però, la cosa ha scatenato un polverone.

In merito alla sua assenza alla finale del programma, Guillermo ha confermato di aver avuto un incidente durante un viaggio di lavoro. Nello specifico ha spiegato come, facendo un gioco acrobatico, si sia fatto male ad un ginocchio a tal punto da non riuscire più a camminare. Il giurato ha aggiunto come, sebbene il ginocchio non sia rotto, comunque fatichi ancora a muoversi. Ha anche raccontato un aneddoto a riguardo, rivelando come al momento dell’incidente gli abbiano fatto le treccine da africano, portando Silvia alle risate.

Mariotto sulle parole di Selvaggia Lucarelli

Toffanin gli ha chiesto cosa intendesse Selvaggia Lucarelli quando ha parlato di una sua fragilità. A quel punto Mariotto ha affermato di stare bene in salute e di essere sereno, supponendo che il riferimento della giurata potesse essere dovuto al suo forte avvicinamento a Dio ed alla fede. In merito ad un suo possibile ritorno a Ballando Con Le Stelle, Mariotto non si è sbottonato. Ha soltanto affermato che l’unico che può sapere il nostro futuro è il Signore e che il suo unico desiderio al momento è amarlo. Infine ha rivelato di avere nuovi progetti, in particolare dal punto di vista musicale, e di non voler più solo giudicare i balletti degli altri ma anche di essere giudicato.