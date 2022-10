Continua a far chiacchierare lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi avvenuto nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. Nonostante le scuse private e pubbliche a Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini la vicenda fa ancora discutere da entrambe le parti. La cantante è stata ospite in altri programmi tv, come La vita in diretta e Storie italiane, mentre la giornalista ha commentato gli ultimi sviluppi su Instagram.

Selvaggia Lucarelli ha postato tra le sue storie un pezzo del critico televisivo Aldo Grasso e ne ha approfittato per svelare un inedito retroscena. Sul Corriere della Sera Grasso non ha perso occasione per condannare il fattaccio accaduto a Ballando con le Stelle: a suo dire un colpo di scena creato ad arte con il solo scopo di ottenere più ascolti e far parlare del programma.

Critica che non è proprio andata giù a Selvaggia Lucarelli, che ha così replicato:

“E poi arriva sempre il miserabile di turno insinuare che le donnine pianifichino pollai e che sia pure un certo godimento premeditato nel farsi dare della tr**a in tv. Notare poi altre due cose: per Aldo Grasso dare della tr**a a una donna è una fine inevitabile quando si ha a che fare con una donna di spettacolo ed ex europarlamentare (!)”

La giurata di Ballando con le Stelle ha poi punzecchiato di nuovo Iva Zanicchi:

“Ma soprattutto, visto che la gretta insinuazione è che una sua collega giornalista prenda accordi per farsi dare della tr**a in tv per autopromozione (!), faccio gentilmente notare al bollito esperto di tv che a) ho rifiutato tutti gli inviti in tv per parlare di questa roba (solo una telefonata di 5 minuti) b) l’avrei chiusa domenica con le scuse, invece la Zanicchi sta facendo il tour dei programmi tv”

Continua lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi

Dunque, stando alle parole di Selvaggia Lucarelli la scrittrice avrebbe rifiutato di parlare in altre trasmissioni della vicenda al contrario di Iva Zanicchi che, come già anticipato, è stata protagonista in altri salotti come quelli di Alberto Matano ed Eleonora Daniele, bocciando il comportamento, a suo dire poco imparziale, di Francesca Fialdini.

L’Aquila di Ligonchio ha addirittura confessato di aver pensato di mollare Ballando con le Stelle dopo quanto accaduto per poi cambiare idea supportata dal ballerino Samuel Peron, dai colleghi e dalla sua famiglia. Nonostante i voti bassi della giuria l’artista è riuscita ad ottenere il primo posto nel corso della prima puntata.

A supportarla in primis Alberto Matano, commentatore a bordo campo dello show, che le ha regalato un prezioso tesoretto e poi il pubblico: Iva Zanicchi è stata infatti la concorrente più votata sui social network, tanto da ottenere un bonus di dieci punti per la seconda puntata di Ballando con le Stelle.