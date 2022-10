Prosegue la querelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Dopo gli insulti a Ballando con le Stelle e le scuse pubbliche e private le due ora si sono scontrate su un altro argomento: il comportamento di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera, programma dove la cantante e la giornalista hanno avuto un confronto dopo la prima puntata del varietà di Milly Carlucci.

A La vita in diretta di Alberto Matano l’Aquila di Ligonchio ha detto di essersi sentita umiliata da Francesca Fialdini, che continuava a pungolarla sulla faccenda. Secondo Iva Zanicchi la conduttrice Rai non sarebbe stata imparziale e con i suoi modi l’avrebbe terribilmente offesa. Se la diretta interessata ha preferito non commentare – almeno per il momento – sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli.

Il messaggio di Selvaggia Lucarelli

Tra le sue storie di Instagram Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, ha scritto:

“Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista”

Intanto a Storie Italiane di Eleonora Daniele Iva Zanicchi ha ammesso di aver pensato di lasciare Ballando con le Stelle dopo quanto accaduto. Un episodio che ha fatto soffrire molto l’artista, che per diverse notti non ha dormito e ha pianto. L’82enne ha inoltre saltato l’allenamento del lunedì con il suo ballerino Samuel Peron.

Quest’ultimo non ha accettato l’invito di Selvaggia Lucarelli a chiedere scusa per aver riso alla parolaccia di Iva Zanicchi e per averla apostrofata con un “amore mio bello”. Secondo il ballerino non ci sarebbero i presupposti per fare ammenda ma alla seconda puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 15 ottobre, non si escludono nuove scintille…

La confessione di Alberto Matano

A Domenica In Paola Barale e Rossella Erra, rispettivamente concorrente e tribuno del popolo della nuova edizione di Ballando con le Stelle, hanno difeso il carattere impulsivo e genuino di Iva Zanicchi.

Alberto Matano, commentatore a bordo campo dello show, ha invece fatto sapere che nessuno è intervenuto in studio dopo il fattaccio perché la parola è stata sussurrata da Iva all’orecchio di Samuel, che aveva l’archetto del microfono aperto.