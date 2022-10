Uno fra gli ospiti del pomeriggio di Rai Uno di quest’oggi, 10 ottobre, è stata Iva Zanicchi, che a La Vita in Diretta ha avuto l’occasione di confrontarsi con Alberto Matano rispetto a quello che è avvenuto sabato scorso a Ballando con le stelle. Le immagini, molto controverse, hanno fatto il giro del web: la cantante, che da Selvaggia Lucarelli ha ricevuto un misero uno, ha deciso di sfogarsi con il suo compagno di ballo Sanuel Peron dedicando alla giornalista un epiteto irripetibile. Purtroppo per lei però il suo microfono era ancora acceso e il pubblico da casa ha sentito tutto.

Iva Zanicchi, dopo la gaffe, si è sentita in dovere di chiedere scusa alla diretta interessata via social, con un tweet che però sembra trovare il tempo che trova. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli già si era attivata su tutti i suoi profili con un’invettiva nel suo stile, con la quale si scagliava non solo contro la Zanicchi ma anche con lo stesso Peron, reo di non aver preso posizione in sua difesa.

La querelle non si è certo conclusa con la puntata e con i suddetti scambi social. Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 ottobre, Francesca Fialdini ha avuto ospite a Da noi…a ruota libera proprio Iva Zanicchi, alla quale ha in qualche modo imbastito una sorta di trappolone. L’aquila di Ligonchio, infatti, avrebbe ricevuto in diretta una telefonata proprio dalla stessa Lucarelli, ancora sul piede di guerra e vogliosa di ricevere scuse ufficiali. Iva Zanicchi non si è tirata indietro e ha fatto pubblica ammenda, sebbene la discussione sia presto nuovamente degenerata.

Francesca Fialdini ha fatto da paciere, senza prendere particolarmente posizione da una parte e dall’altra: questa, tuttavia, non è stata la percezione di Iva Zanicchi! La cantante ha infatti raccontato questo pomeriggio da Alberto Matano di non aver gradito il trattamento ricevuto dalla conduttrice. Stando alle sue dichiarazioni, avrebbe lasciato fin troppo spazio di manovra a Selvaggia Lucarelli. Ecco le parole di Iva Zanicchi pronunciate a La Vita in diretta:

“Sono scioccata da quello che mi sta accadendo. Quella parola che ho detto a Selvaggia l’ho sussurrata all’orecchio di Samuel, è sempre grave ma non pensavo si sentisse. Ho sofferto tanto ma sono andata subito dalla Lucarelli. Lei è stata carina ma mi ha detto che vuole le scuse pubbliche. Ieri ho sofferto molto, è stata una brutta giornata. Sono andata da Francesca Fialdini, era un impegno preso da un mese. Con sorpresa, perché non me l’hanno detto ma ci sta, c’era Selvaggia al telefono. Quando lei sembrava quasi rasserenata e carina, lo dico perché non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e diceva cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata e offesa ma è giusto eh. Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere ma pensavo che come conduttrice fossi imparziale. Non è stato così, pazienza.”

Tutto tace dal lato Fialdini, almeno per il momento, mentre ci si prepara alla prossima puntata di Ballando con le stelle. C’è da scometterlo: la Zanicchi regalerà al pubblico molte altre soddisfazioni.