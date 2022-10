A Da noi…a ruota libera, il programma domenicale di Francesca Fialdini su Rai Uno, è andato in scena il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi dopo l’increscioso episodio di Ballando con le Stelle 2022. Nel corso della prima puntata, assai turbolenta, la cantante ha dato della ‘tr…’ alla giurata del programma di Milly Carlucci, lasciando tutti di stucco.

In seguito alle scuse via social network c’è stato un chiarimento tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi nel salotto di Francesca Fialdini. La prima è intervenuta telefonicamente mentre la seconda è stata ospite in studio. L’Aquila di Ligonchio ha fatto di nuovo ammenda, definendosi molto emotiva e istintiva. Iva ha inoltre rivelato di aver chiesto scusa personalmente alla Lucarelli subito dopo il termine della diretta.

Iva Zanicchi ha ammesso di esserci rimasta davvero male per lo zero di Selvaggia Lucarelli, visto che aveva fatto del suo meglio in sala prove e in pista da ballo. “Io non sono diplomatica e avevo dimenticato della presenza dell’archetto di Samuel. È sicuramente imperdonabile quello che ho detto”.

“Accetto le tue scuse – ha risposto Selvaggia Lucarelli in collegamento telefonico –ma va detto che hai usato un epiteto sessista e grave”. Iva Zanicchi, visibilmente mortificata, ha però ricordato un precedente episodio: “Una volta hai scritto una cosa orribile su di me e io non ho avuto alcuna reazione”.

Selvaggia Lucarelli ha chiesto spiegazioni visto che non ricordava l’aneddoto e Iva Zanicchi ha precisato di riferirsi a quando l’ha definita una vaiassa che frequentava salotti televisivi. “Non fare la furba con me! – ha reagito la giurata di Ballando con le Stelle piuttosto infastidita – Vaiassa vuol dire popolana!”.

“Dalle mie parti vuol dire anche altro”, ha rimarcato Iva Zanicchi mentre Selvaggia Lucarelli ha affermato: “La prossima volta, quando non ti piacciono i miei voti rimani sulla sostanza. Ti ho dato zero perché non ti sei impegnata a sufficienza, mi aspettavo di più”.

Selvaggia Lucarelli ha poi puntualizzato nella trasmissione di Francesca Fialdini di aspettarsi delle scuse anche da Samuel Peron, che ha ridacchiato al ‘tr…’ di Iva Zanicchi con fare complice che ha infastidito la giornalista e scrittrice, che non ha apprezzato neppure il modo in cui l’ha chiamata apostrofandola con un ‘amore mio bello’.

Al termine dell’intervista a Da noi…a ruota libera Iva Zanicchi ha dichiarato: “La prossima volta devo stare attenta con ‘sti microfoni, si sente tutto”.