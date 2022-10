Mara Venier, come da tradizione, ha deciso anche quest’anno di riservare uno spazio della sua Domenica In al talk su Ballando con le Stelle. Al centro della puntata di domenica 9 ottobre la querelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. La cantante ha dato della ‘tr…’ alla giurata, che le ha rifilato uno zero dopo la sua performance con Samuel Peron. In studio alcuni degli ospiti presenti – tra cui Paola Barale e Rossella Erra che fanno parte del programma di Milly Carlucci – hanno difeso l’Aquila di Ligonchio, rimarcando che l’artista è da sempre passionale e istintiva e che molto probabilmente non ha pronunciato quella parola con cattive intenzioni.

Ad un certo punto del dibattito è intervenuto telefonicamente a Domenica In Alberto Matano, che è commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle e ha il difficile compito di assegnare il tesoretto – un bonus extra – a uno dei concorrenti in gara. Nel corso della prima puntata dello show del sabato sera il giornalista ha promosso proprio Iva Zanicchi.

Ma il conduttore de La vita in diretta ci ha tenuto soprattutto a spiegare il motivo per il quale nessuno in studio, a Ballando con le Stelle, è intervenuto dopo le offese di Iva Zanicchi:

“La parola è stata sussurrata, nessuno in studio si è reso conto. Solo tempo dopo abbiamo visto questo filmato che girava sui social network altrimenti ci sarebbe stato un intervento tempestivo. Le scuse da parte di Iva sono il minimo, è una parola che non andava pronunciata”

Poco prima dei saluti finali la stessa Milly Carlucci aveva parlato dell’accaduto, confermando che la produzione stava verificando la situazione. La presentatrice Rai, però, aveva subito chiesto scusa al pubblico a casa e soprattutto a Selvaggia Lucarelli. Scuse che sono poi arrivate anche da parte di Iva Zanicchi con un tweet.

Il messaggio di scuse di Iva Zanicchi

Su Twitter Iva Zanicchi ha pubblicamente chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli per il suo comportamento: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato più di tanto le scuse di Iva Zanicchi e ha condiviso su Instagram un lungo post in cui ha attaccato pure Samuel Peron, con il quale ha litigato alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. Il ballerino e insegnante di danza ha rimarcato l’ignoranza di Selvaggia in materia e poi l’ha apostrofata con un ‘amore mio bello’. Atteggiamento che non è proprio andato giù alla giornalista e scrittrice: